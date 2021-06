La structure qui défie le principe cosmologique : si grande qu’il faut 3,3 milliards d’années à la lumière pour la traverser

Quelle est la plus grande chose dans l’Univers ? Une étoile? Une galaxie ? Une découverte récente révèle quelque chose d’encore plus grand : un ensemble de galaxies. Un si grand qu’il occupe pratiquement une quinzième partie de l’Univers observable. Cela nous fait nous interroger sur les théories cosmologiques de base que nous avons jusqu’à présent.





Il s’agit de Giant Arch, le nom donné à un ensemble de galaxies en forme de croissant qui couvre une partie considérable de l’Univers observable. La découverte a été récemment annoncée par l’Université de Central Lancashire, au Royaume-Uni. Ils disent qu’il est à environ 9,2 milliards d’années-lumière de nous.

Les observations faites avec le Sloan Digital Sky Survey du Nouveau-Mexique sont à l’origine de cette découverte. La chercheuse Alexia López testait une technique appelée MgII, qui permet sonder les empreintes spectrales laissées par le magnésium ionisé dans l’espace. Avec cela, il est possible de détecter des structures qui, autrement, ne seraient pas visibles.

Remise en cause du principe cosmologique

Le Principe Cosmologique stipule que l’Univers doit être homogène et isotopique à grande échelle. C’est-à-dire à grande échelle, l’Univers doit avoir un modèle similaire et uniforme. Les structures gigantesques devraient être très rares et s’il y en a, elles ne devraient pas dépasser 1,2 milliard d’années-lumière de longueur. Dans ce cas, l’Arche des Géants est trois fois plus grande.

Autre structures gigantesques pertinentes ce sont la Grande Muraille de Sloan, la Muraille du Pôle Sud, la Grande LQG ou la Grande Muraille d’Hercule-Corona Borealis. Pour se faire une idée, ils mesurent respectivement 1,5 milliard d’années-lumière, 1,37 milliard d’années-lumière, 4 milliards d’années-lumière et 10 milliards d’années-lumière. D’autres types de structures comme ce plasma récemment découvert sont également pertinents.

La découverte de l’Arche Géante et l’apparition d’autres structures gigantesques ces dernières années nous ont obligés à poser à nouveau quelles sont les hypothèses que nous avons de l’Univers. Cependant, ces structures doivent être étudiées plus avant pour voir s’il y a vraiment une raison pour laquelle elles se sont formées ou s’il s’agit d’un pur hasard.

L’Arche Géante est certainement particulière. Une structure qui peut être tracée en suivant les quasars les plus brillants de cette zone. Ces noyaux galactiques brillants semblent avoir une relation les uns avec les autres ou une raison derrière leur apparition. Cependant, pour le moment, il n’y a pas assez de preuves pour cela. Maintenant le doute surgit qu’est-ce que l’Univers cache d’autre et que nous ne pouvons pas voir à l’œil nu pour ne pas avoir les bons outils ou la bonne méthode.

Via | Sciences en direct Plus d’informations | Université du Lancashire central