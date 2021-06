Supernatural Spinoff Beef Squashed comme Jared Padalecki et Jensen Ackles Hug It Out

Lorsque Jared Padalecki a annoncé sa déception d’avoir appris qu’un nouveau projet Supernatural était en préparation via Twitter, les fans se sont immédiatement ralliés à lui, incapables de croire qu’avoir fait partie du Surnaturel Universe pendant tant d’années, il serait snobé de la série préquelle qui est maintenant développée par l’ancienne co-star Jensen Ackles. Maintenant, il semble que le couple se soit exprimé et ait « fait amende honorable » après le choc initial qu’il a affiché plus tôt dans la journée.

La nouvelle série prequel s’appellera Les Winchester, et remontera dans le temps pour montrer la relation entre les parents de Dean et Sam Winchester, avec Ackles non seulement produisant mais apparaissant également en tant que narrateur de la série pour The CW. Lorsque la nouvelle de l’émission a été tweetée, Jared Padalecki a posté une réponse qui disait: « Mec. Heureux pour toi. J’aurais aimé en entendre parler autrement que sur Twitter. Je suis ravi de regarder, mais je suis déçu que Sam Winchester n’ait aucune implication. »

Alors que de nombreux fans se demandaient si les commentaires n’étaient qu’une blague, Padalecki leur a assuré que ce n’était pas le cas et il était « vidé » d’avoir découvert le projet via Twitter, n’ayant pas été informé directement de la série prévue malgré le fait que le couple ait parlé du potentiel pour une préquelle lorsqu’ils sont apparus ensemble lors d’un panel en mars. Il est rapidement devenu évident que les choses avaient mal tourné pour le couple, et il était difficile de voir s’il y avait une réconciliation entre eux, si c’était vraiment le cas.

Cependant, pour les fans des deux frères Winchester, il semble qu’il y ait eu un développement ultérieur et que le couple se soit, dans le sens virtuel, embrassé et maquillé. Padalecki a tweeté : « » @JensenAckles et moi avons eu une excellente conversation, comme nous le faisons souvent, et les choses vont bien. Le spectacle est au début du processus avec des kilomètres à parcourir. Nous avons parcouru beaucoup de routes ensemble, et parfois ces foutues routes ont des bosses. Les bosses ne nous arrêtent pas. Frères une fois, frères toujours. #spnfamille, »

Le tweet a été rapidement cité par Ackles, qui a répondu en ajoutant: « » Je t’aime @jarpad … Manquez ces discussions. J’ai oublié combien de temps face nous avions toujours l’habitude d’avoir. Et ça me manque aussi. Je sais que tu es occupé… tout comme moi, mais tu es toujours mon frère. Tu me manques, mon pote. »

Il semble donc que tout va bien pour les frères Winchester, avec peut-être même un indice qu’il pourrait y avoir un rôle à jouer pour Padalecki alors que la production avance et se déroule correctement. Les Winchester n’en est qu’à ses tout débuts, mais a le ton de « Avant Sam et Dean, il y avait John et Mary. Raconté du point de vue du narrateur Dean Winchester (Jensen Ackles), Les Winchester est l’histoire d’amour épique et inédite de la façon dont John a rencontré Mary et comment ils ont tout mis en jeu non seulement pour sauver leur amour, mais le monde entier. » Ce sera la troisième tentative d’une série dérivée de Surnaturel, et les fans espèrent que celui-ci parviendra à l’écran contrairement à ceux qui l’ont précédé.

