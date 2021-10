Mayim Bialik décrit son anxiété en filmant la théorie du Big Bang

Deux ans se sont écoulés depuis que « The Big Bang Theory » a terminé sa diffusion et ses acteurs ont encore quelques impressions sur leur passage dans la série. Et ce n’est pas pour moins. On peut le dire facilement, mais la série a réussi à rester à l’antenne pendant douze saisons. Les dirigeants de CBS voulaient continuer avec une 13e saison, mais la menace de Jim Parsons de quitter la production a mis fin à ce plan.

Mayim Bialik, connue pour son interprétation du Dr Amy Farrah Fowler depuis ses débuts dans la finale de la saison trois, a révélé que malgré la légèreté de la série, elle avait de grandes difficultés avec les problèmes d’anxiété en raison de ne pas pouvoir agir d’une certaine manière.

Amy Farrah Fowler a été la première extension majeure de la distribution de la série après trois saisons au cours desquelles ils se sont concentrés uniquement sur la vie de Sheldon (Parsons) Leonard (Johnny Galecki), Penny (Kaley Cuoco), Howard (Simon Halberg) et Raj ( Kunal Nayyar), présentant le personnage de Bialik comme le nouvel ami de Sheldon qui finirait par devenir son intérêt romantique.

Mayim Bialik, malgré l’ignorance de beaucoup, a connu une grande popularité dans les années 1990 en tant que jeune star de la série de comédie familiale « Blossom », où elle a joué le personnage principal. Cependant, comme elle le révélerait dans « Mayim Bialik’s Breakdown », elle ressent une grande anxiété lorsqu’elle joue, surtout lorsqu’elle improvise.

Bialik souligne qu’il y a eu des moments où il semblait incapable de faire ce que le réalisateur lui avait demandé, donc il n’a pas obtenu la réaction attendue du public en direct, ce qui l’a amené à travailler sur la situation par le biais d’une thérapie. « C’est un niveau élevé d’anxiété, et quand j’essayais de faire des choses comme improviser, des choses très libres, je me figeais. Littéralement congelé ».

C’est comme une boule dans la gorge instantanée. Il est coincé et il y a des larmes. Je veux pleurer.

Bialik a également assuré qu’il y avait des moments où il réussissait à sortir de son gel, mais cela n’aidait pas du tout que le public sur le plateau de tournage ne riait pas, ce qui, après quatre ou cinq prises, a aggravé la situation. A noter que l’actrice, après avoir terminé avec « Blossom » en 1995, a fait une pause dans le métier d’acteur, obtenant en 2000 un diplôme en Neurosciences.

Mayim Bialik est brièvement revenue avec quelques performances mineures à Hollywood pour reprendre ses études et obtenir son doctorat en neurosciences en 2007, la même année que « The Big Bang Theory ». Au moment où elle est entrée dans la série, elle a concocté de nombreuses blagues sur la carrière de son personnage.