Si vous avez aimé Intimacy, ces 4 séries Netflix sont incontournables

La fiction avec Itziar Ituño met en scène un homme politique qui fait face à la fuite d’une vidéo privée. Revoyez la liste avec des productions similaires sur la plateforme de streaming !

©NetflixItziar Ituño joue dans Intimité.

Le phénomène de La maison de papail a mis à Itziar Ituno au sommet. Se faisant passer pour l’inspecteur Raquel Murillo, qui rejoindra plus tard le gang sous le nom de Lisboa, l’actrice a réussi à attirer l’attention des abonnés de Netflix. Cependant, ce n’est pas son seul rôle sur la plateforme de streaming. Et c’est qu’il a récemment été créé Intimitéune série qui l’a comme protagoniste et qui combine parfaitement drame et suspense.

Huit épisodes d’environ 45 minutes composent cette production captivante. Avec Patricia Lopez Amaiz et Veronica Echegui, la fiction met en scène une femme qui doit faire face aux contrecoups de la fuite d’une scandaleuse vidéo sexuelle tournée sans son consentement, afin d’avancer dans sa carrière politique. Si vous êtes intéressé par les intrigues qui tournent autour des politiciens et de leur intimité, voici une liste qui va au-delà des classiques comme Château de cartes.

+ Série similaire à Intimacy disponible sur Netflix

– Inconcevable (2019)

Durée: 8 épisodes de 45 minutes

Terrain: Une jeune femme est accusée d’avoir menti sur son viol. Des années plus tard, deux femmes commencent à enquêter sur une série d’attaques similaires. Inspiré de faits réels.

– Borgen (2012)

Durée: 30 épisodes d’1h

Terrain: Une tournure politique surprenante place Birgitte Nyborg à la tête du Premier ministre du Danemark, la première femme à diriger le pays.

– Indisciplinés (2018)

Durée: 25 épisodes de 35 minutes

Terrain: La première dame du Mexique est une femme de convictions et d’idéaux. Mais lorsqu’elle perd confiance en son mari, il lui faudra toutes ses forces pour découvrir la vérité.

– Confidentialité (2020)

Durée: 16 épisodes de 1h

Terrain: Dans un monde où les données ne sont plus privées, un groupe d’escrocs découvre un sinistre système de surveillance géré par le gouvernement et une entreprise ambitieuse.

