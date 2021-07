Spider-Man officiel : No Way Home Toys révèle un premier aperçu du film

Comme cela peut être le cas avec un certain nombre de grands films, les jouets nous donnent un premier aperçu de ce à quoi s’attendre de Spider-Man : Pas de chemin à la maison.

Alors que nous attendons tous la première bande-annonce de Spider-Man : Pas de chemin à la maison (quelque chose que je soupçonne n’est pas trop loin maintenant), Marvel a levé un peu le rideau sur le prochain film en révélant certains des jouets qui y sont associés. En plus de confirmer l’apparition du docteur Strange et le retour de J. Jonah Jameson, cela nous donne également un premier aperçu d’une paire de nouveaux costumes pour notre héros :

Ce qui est intéressant à propos de ces Funko Pops, c’est la façon dont le « costume intégré » indique clairement qu’il y a une sorte de travail magique en cours avec Spidey. Il serait logique qu’il travaille aux côtés du docteur Strange, mais c’est définitivement différent.

Ces figurines nous donnent notre meilleur aperçu des nouveaux costumes (je suis amoureux du noir et or), ainsi que du Spider-Cycle que je n’aurais jamais imaginé voir en action réelle.

Marvel a plus d’images et de détails (y compris certains ensembles LEGO) sur leur site, alors assurez-vous de vous y rendre et de jeter un coup d’œil. Ces jouets sont lancés cet été, avec Spider-Man : Pas de chemin à la maison en salles le 17 décembre 2021.