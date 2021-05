Elon Musk confirme qu’il est un joueur OG de "Appel du devoir"

Elon Musk Il est peut-être l’une des personnes les plus riches du monde, mais ne pensez pas une seconde que sa vaste richesse signifie qu’il n’est pas non plus un joueur. Maintenant, dans une nouvelle vidéo virale, Musk a fait savoir qu’il était un fan de l’une des plus grandes franchises de jeux depuis le début.

Vu dans une nouvelle vidéo filmée alors que Musk marchait dans la rue, quelqu’un s’est approché de lui PDG de Tesla et lui a demandé s’il était vraiment un joueur. « Ouais, » dit Musk d’un ton impassible, confirmant qu’il aimait aussi les jeux vidéo.

La personne qui a filmé la vidéo a mentionné qu’il aime jouer Appel du devoir. En réponse, Musk a déclaré qu’il aimait également Call of Duty et jouait la série depuis sa création.

«Je joue aussi à Call of Duty. J’ai joué à tous les Call of Duty de l’original », a-t-il déclaré. La personne qui a posé ces questions à Musk a dit plus tard qu’elle avait commencé à jouer aux jeux en commençant par Call of Duty World at War. Musk n’avait pas grand-chose à dire et soupira juste avant de dire «Oui».

Pour être un peu plus clair, cela signifie que le premier Musk aurait pu jouer la série Call of Duty depuis 2003. Musk dit qu’il a joué tous les titres majeurs depuis, ce qui signifie qu’il trouve clairement un moyen de réserver du temps. année pour jouer à chaque nouvelle tranche.