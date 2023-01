La star de TikTok deviendra-t-elle la nouvelle voix de Rick et Morty ? Le diffuseur américain licencie le créateur de la série Justin Roiland

Ces derniers jours, la nouvelle s’est renversée et a quitté la large base de fans de la série culte Rick et Morty dos choqué et incroyable: co-créateur et doubleur Justin Roiland est actuellement jugé, lui risque quelques années de prison.

Le diffuseur américain natation adulte et le studio de production Warner Bros. répondu rapidement et avoir le voix originale de « Rick et Morty » renvoyé sommairement. Aussi d’autres séries actuelles de Justin Roiland comme la comédie de science-fiction Opposés solaires tenir avant la fin.

Cela s’applique également à la coopération avec le studio de développement du jeu Squanch Games Élevé sur la viequi mettent également fin à leur collaboration avec Roiland – ici le jeu continue sans lui.

Qu’est-il arrivé? Le cinéaste, producteur et co-créateur de la populaire comédie américaine « Rick et Morty » doit être dans une Procès pour violences domestiques, voies de fait et privation de liberté responsable.

Les allégations contre Justin Roiland étaient probablement il y a deux ans, l’affaire contre lui est maintenant en Ouverture au tribunal avril 2023.

En raison de la violence domestique et d’autres délits était déjà Johnny Depp devant le tribunal, après quoi le studio de cinéma Warner Bros. a mis fin à toute coopération avec la star hollywoodienne.

En conséquence, l’acteur a perdu son rôle de Grindelwald dans le Les préquelles d’Harry Potter Bêtes fantastiques. Entre-temps, Depp a été acquitté de tous les chefs d’accusation, tandis que la guerre des roses avec son ex Amber Heard a probablement pris fin au tribunal pour le moment.

Quelle est la prochaine étape pour Rick et Morty ?

Le diffuseur américain Adult Swim a déjà confirmé dans une déclaration publique que le la série culte continue. La comédie de science-fiction a déjà été augmentée d’un 7e saison prolongée, en présence de l’équipe dirigée par Co-créateur Dan Harmon travaillerait déjà dur.

Ainsi, alors que la série continue, il reste toujours la question pressante de savoir qui Voix originales des deux héros. Parce qu’elle a Justin Roiland lui-même doublétandis que dans la version allemande les voix des deux doubleurs Kai Taschner comme Rick et Tim Schwarzmaier peut être entendu comme Morty.

La star de TikTok veut être la nouvelle voix de Rick et Morty

Maintenant impliquez-vous Étoile TikTok même que possible nouvelle voix de « Rick et Morty » dans le jeu – les responsables de la série seraient impressionnés par l’idée. Reste à savoir s’il y aura une collaboration.

Pendant ce temps est un approprié vidéo de candidature est arrivé de la star de TikTok Sean Kelly, également connu sous le nom de « Mortysays ». Jugez par vous-même si la voix est adaptée :