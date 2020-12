Le radiotélescope géant Metrewave de Pune obtient le statut «  IEEE Milestone  » pour ses contributions et ses réalisations

Press Trust of India30 nov.2020 12:52:48 IST

Le radiotélescope géant Metrewave (GMRT) près d’ici a reçu le prestigieux statut « IEEE Milestone » qui honore les réalisations techniques importantes et l’excellence dans les produits, services, documents et brevets novateurs au profit de l’humanité, les autorités du National Center for Radio Astrophysique (NCRA) a déclaré vendredi.

L’Institut des ingénieurs électriciens et électroniciens est la plus grande organisation professionnelle technique au monde dédiée à l’avancement de la technologie dans tous les domaines liés à l’ingénierie électrique et électronique.

Selon le NCRA, il ne s’agit que de la troisième reconnaissance de ce type de jalon IEEE pour une contribution indienne.

« C’est un moment très fier et spécial, non seulement pour GMRT et NCRA (et la communauté mondiale d’astronomie), mais aussi pour la fraternité scientifique et technologique du pays, de voir une installation moderne et fabriquée en Inde gagner cette reconnaissance internationale, « Le professeur Yashwant Gupta, directeur du centre NCRA, a déclaré lors d’une conférence de presse.

Il a déclaré que c’était un hommage approprié au regretté professeur Govind Swarup, qui était la force motrice du GMRT.

« C’était fantastique de travailler avec des collègues de l’IEEE sur ce projet. J’apprécie leur soutien, leur sens du but et leur véritable enthousiasme envers l’objectif commun », a déclaré Gupta, ajoutant que la reconnaissance de l’IEEE offrira une plus grande visibilité à GMRT au niveau mondial.

Harish Mysore, directeur principal, IEEE (opérations en Inde) a déclaré que l’IEEE a reconnu 212 jalons dans le monde entier pour leurs contributions scientifiques et techniques.

« Le GMRT est le troisième jalon de l’IEEE en Inde. Il reconnaît non seulement les contributions des scientifiques et des ingénieurs de l’Inde, mais contribue également à attirer de jeunes talents vers les sciences fondamentales et l’ingénierie », a-t-il ajouté.

Les deux précédents jalons indiens de l’IEEE (reconnus en 2012) concernaient les travaux pionniers de Sir JC Bose en 1895 pour démontrer la génération et la réception des ondes radio, et la découverte lauréate du prix Nobel par Sir CV Raman en 1928, a informé Mysore.

Le GMRT est l’un des observatoires radio basse fréquence les plus grands et les plus sensibles au monde. Il est exploité par la NCRA, basée à Pune, qui fait partie du Tata Institute of Fundamental Research, Mumbai.

Il se compose d’un réseau de 30 antennes de 45 mètres de diamètre chacune avec une électronique et un calcul sophistiqués pour le traitement des données.

Le GMRT a été proposé à la fin des années 1980, construit et rendu opérationnel dans les années 1990, et ouvert à l’usage de la communauté astronomique mondiale en 2002.

.

