Hotel Transylvania: Transformania obtient une nouvelle date de sortie conviviale pour Halloween

Bien que certaines grandes sorties de films sortent dans les cinémas le mois prochain, il existe encore un certain nombre de studios de cinéma qui continuent de modifier leurs calendriers de sortie, et il semble que Sony Pictures ait fait un petit réarrangement avec la confirmation aujourd’hui que Hôtel Transylvanie : Transformania, le quatrième et dernier volet de la franchise, n’arrivera pas dans les salles avant le 1er octobre 2021.

Le film devait initialement sortir le mois prochain, et bien qu’aucune raison n’ait été donnée pour le changement de date, un certain nombre de facteurs pourraient y contribuer. Avec de nombreuses grosses sorties prévues en juillet, dont celle de Marvel Veuve noire, ils voudront peut-être éviter ce genre de concurrence. Une sortie en octobre rapprocherait également évidemment le film d’Halloween.

La suite de 2018 Hôtel Transylvanie 3: Vacances d’été, Hôtel Transylvanie : Transformania est le premier film de la série à ne pas avoir la participation d’Adam Sandler dans le rôle principal de Drac. Au lieu de cela, le rôle de voix est repris par Brain Hull, un nom qui peut être inconnu pour beaucoup, mais qui est probablement mieux connu pour une vidéo YouTube de 2013 dans laquelle il a interprété la chanson « Let It Go » dans les voix d’une douzaine. différents personnages Disney. Après avoir obtenu un petit rôle de voix dans un épisode de L’aventure enchevêtrée de Raiponce, et jouer Dracula dans le court métrage Animaux monstres, reprendre le personnage d’Adam Sandler est son premier rôle sur grand écran, et certainement une opportunité qui ne se présente pas trop souvent.

Le synopsis officiel de la sortie finale des monstres familiaux dans Hôtel Transylvanie : Transformania a également été libéré.

« Drac et la meute sont de retour, comme vous ne les avez jamais vus en Hôtel Transylvanie : Transformania. Retrouvez vos monstres préférés pour une toute nouvelle aventure qui présente à Drac sa tâche la plus terrifiante à ce jour. Lorsque la mystérieuse invention de Van Helsing, le « Rayon de la monstre », se détraque, Drac et ses amis monstres se transforment tous en humains et Johnny devient un monstre ! Dans leurs nouveaux corps dépareillés, Drac, dépouillé de ses pouvoirs, et un Johnny exubérant, aimant la vie de monstre, doivent faire équipe et parcourir le monde pour trouver un remède avant qu’il ne soit trop tard et avant qu’ils ne se rendent fous. Avec l’aide de Mavis et du Drac Pack hilarant et humain, la chaleur est allumée pour trouver un moyen de se remettre avant que leurs transformations ne deviennent permanentes. »

Le film présente également des performances vocales d’Andy Samberg, Selena Gomez, Kathryn Hahn, Steve Buscemi, Dave Spade et Molly Shannon, entre autres. Une grande partie de la production du film a été achevée à distance en raison de la pandémie, ce qui lui a permis de rester à peu près dans les délais pendant la crise sanitaire mondiale. Malgré cela, le calendrier de sortie du film a été beaucoup plus fluide, ayant été initialement prévu pour arriver le 22 décembre, puis avancé au 6 août, puis repoussé à nouveau au 23 juillet.

Cette dernière décision, tout en prenant une décision judicieuse de présenter le film autour d’Halloween, suggère que Sony continue d’avoir du mal à décider où ses nombreux films en retard devraient atterrir, essayant de capitaliser sur le retour du public dans les cinémas, mais évitant certains des gros frappeurs qui sont jonchés sur le calendrier au cours des prochains mois. Peut-être que la version du 1er octobre sera celle avec laquelle ils s’en tiendront.

