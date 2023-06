Spider-Man: Across the Spider-Verse Les détails de la scène post-crédits supprimés révélés

Avertissement : Cet article contient des SPOILERS pour Spider-Man : Across the Spider-Verse.





L’écrivain et producteur Phil Lord a révélé les détails d’une scène post-générique qui s’est presque terminée Spider-Man: à travers le Spider-Verse. S’adressant à IndieWire, Lord a révélé que le plan initial était d’introduire The Bar with No Name, un lieu secret où les super-vilains aiment traîner, dans le monde du Vers d’araignéeavec The Spot subissant une humiliation supplémentaire en essayant de prendre un verre.

«Et puis il a finalement volé la boisson pour lui-même et il l’a versée et tout s’est échappé de ses trous. C’est le méchant le plus stupide. Une belle ligne que Chris a écrite, cependant: « Essayer de combler un trou dans son cœur avec plus de trous. » Pas une bonne méthode.

Bien sûr, alors que The Spot commence sa carrière vilaine en tant que D-list, blague d’un méchant que de nombreux fans de Marvel connaissent et aiment, à la fin du film, il est devenu l’une des plus grandes menaces auxquelles le multivers ait jamais été confronté. . Et une scène post-crédits aurait montré que The Spot utilisait son nouveau pouvoir pour se venger. Comme l’explique Alan Hawkins, responsable de l’animation des personnages…

«C’était l’une de mes choses préférées, voir ce type se faire harceler puis revenir et, avec juste un murmure, démolir chaque personne qui vient à lui. Mais vous devez avoir ces deux séquences pour que cela fonctionne.

Alors qu’il aurait certainement été excitant de voir plusieurs méchants de Spider-Man réunis au Bar sans nom, et sûrement terrifiant de voir The Spot le détruire, Spider-Man: Across the Spider-Verse se termine plutôt par un cliffhanger intense. Et, selon Lord, c’était tout simplement trop « difficile de battre là où nous nous étions arrêtés ».

Le spot continuera sa méchanceté dans Spider-Man: Beyond the Spider-Verse

Maintenant que The Spot est devenu un abîme multiversel plutôt que le clown noir et blanc qu’il est au début de l’histoire, le public ne peut que se demander quelle menace il pourrait représenter quand Spider-Man: Au-delà du Spider-Verse débarque dans les salles l’année prochaine. « The Spot est un méchant intéressant parce qu’il ressemble à une blague, mais quand on regarde vraiment ses pouvoirs, il y a un potentiel incroyable », a déclaré le co-réalisateur Kemp Powers à propos de The Spot et de son rôle dans les deux. À travers et Au-delà du vers d’araignée. « Sa capacité à ouvrir des portails à travers les dimensions le prépare parfaitement pour le Spider-Verse… Il est le méchant des deux prochains films… et disons simplement que Spot et Miles sont connectés de manière surprenante. »

Spider-Man: à travers le Spider-Verse pendant ce temps, Miles Morales et Gwen Stacy rencontrent une équipe de Spider-People chargée de protéger son existence même. Mais, lorsque Miles se heurte à leur chef, Miguel O’Hara alias Spider-Man 2099, sur la façon de gérer une nouvelle menace, il se retrouve face aux autres Spiders et doit bientôt redéfinir ce que signifie être un héros, afin qu’il puisse sauver les personnes qu’il aime le plus.

Avec Shameik Moore, Hailee Steinfeld, Brian Tyree Henry, Luna Lauren Vélez, Jake Johnson, Jason Schwartzman, Issa Rae, Karan Soni, Daniel Kaluuya, Mahershala Ali et Oscar Isaac, Spider-Man: à travers le Spider-Verse est maintenant en salles, avec Spider-Man: Au-delà du Spider-Verse sortie prévue le 29 mars 2024.