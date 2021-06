Millie Bobby Brown a un petit ami et il y a des photos du couple : qui est-il

News : Millie Bobby Brown est amoureuse ! La star de Stranger Things a été photographiée dans les rues de Les anges main dans la main avec son nouveau partenaire sentimental. Bien que l’actrice ne l’ait pas encore présenté à la société comme son petit-ami, les images parlent d’elles-mêmes : Regardez-les et sachez qui est le jeune homme chanceux qui a conquis l’icône mondiale.

Paparazzi Ils ont obtenu les photos qui font le tour du monde et qui ont été publiées par un fan club du jeune de 17 ans. On y voit Millie très élégante avec un masque et tenant la main de son grand compagnon aux cheveux longs qui portait un chien dans son sac. Après la fuite, il s’est avéré que la personne en question est Jake bongiovi, fils du célèbre musicien Jon Bon Jovi.

Photos : Millie Bobby Brown et Jake Bongiovi se tenant la main à Los Angeles

(@bubbas_stranger)



Alors qu’il y avait déjà des rumeurs sur la relation, C’est la première fois que le couple se montre en public plus que des amis et la nouvelle a explosé sur Internet. A 19 ans, Jake est le deuxième plus jeune des quatre que Bon Jovi a eu avec Dorothea, sa femme de plus de 30 ans. Comme son papa est musicien et il avait déjà posté une photo avec Bobby Brown début juin.

(@bubbas_stranger)



(@bubbas_stranger)



Qui est le nouveau petit ami de Millie Bobby Brown ?

Jusqu’à présent, on sait peu de choses sur le nouveau petit ami de Millie, Bien qu’il ait fait la une des journaux en 2018 parce qu’il a aidé à organiser une grève dans son école du New Jersey pour protester contre le gouvernement des États-Unis après une fusillade dans une école de Parkland.. Le jeune homme fait profil bas sur les réseaux sociaux et a en ce moment 157 mille abonnés sur Instagram.

(@jakebongiovi)



(@jakebongiovi)



Malgré sa jeunesse, il n’est pas le premier partenaire connu du protagoniste d’Enola Holmes. En 2018, sa relation avec Jacob Sartorius. De plus, des rumeurs faisaient état d’éventuelles romances avec Roméo Beckham (fils de l’ancien footballeur et Victoria Beckham) et avec son partenaire de Stranger Things, Noah schnaps.

