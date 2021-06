Attraction fatale : la demande de remake de Glenn Close

Ces derniers temps, et avec l’avancement de l’industrie cinématographique, il est devenu courant de revoir des classiques sur grand écran. Et, bien que de nombreux retours iconiques au cinéma aient été imaginés, il y en a un qui pourrait arriver et, il s’agit de Attraction fatale, ce qui pourrait réunir Glenn Close et Michael Douglas dans cette affaire de 1987 qui s’est terminée de la pire des manières.

Glenn Close et Michel Douglas. Photo : (IMDB)



Cependant, même s’il n’y a toujours pas de confirmation officielle que Attraction fatale peut retourner au cinéma, Glenn Close a déjà ouvert les portes à une participation dans son personnage d’Alex Forrest. « Je suis super pour le même rôle, mais je pense que cela générerait beaucoup de surprises, je devrais même écrire l’histoire moi-même», a-t-il déclaré en évoquant le changement qu’il aimerait apporter au film.

Bien que Close ait clairement indiqué qu’il aimerait revoir ce classique d’une manière actuelle, il a également posé des conditions pour le faire : le récit du scénario doit prendre une tournure et ne pas laisser la femme dans un endroit aussi défavorable. « Je pense qu’il serait intéressant de raconter la même histoire, mais du point de vue de la femme, car grâce à ce film, elle s’est retrouvée dans un rôle tragique», a-t-il déclaré à USA Today.

Glenn Close dans son rôle de Fatal Attraction. Photo : (IMDB)



En revanche, d’après les propos de l’artiste hollywoodien, qui serait chargé d’amener Attraction fatale Aujourd’hui, c’est Paramount +. « Paramount a tous les droits et nous leur avons parlé et l’idée de faire une série de différents manèges fatals est venue, mais j’ai pensé : oh non», a-t-il commenté. Et, si toutes ces idées se matérialisent, on ne sait toujours pas si Close serait à nouveau avec Michael Douglas.

Bien sûr, le fait qu’il y ait la possibilité de revoir les deux acteurs principaux de la première édition du film est une grande fureur pour ce possible remake. Bien que, bien sûr, cette fois, ils devraient jouer d’autres rôles ou, faire un rôle dans les coulisses en raison de la fin tragique de 1987.