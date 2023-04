Sweet Tooth : 5 choses à retenir avant la première de la deuxième saison

in

La série est une adaptation d’une bande dessinée sous le sceau DC.

©IMDBLa deuxième saison de Sweet Tooth est sur le point d’être diffusée sur Netflix

gourmand est sur le point de sortir son saison 2 et nous vous rappelons certains détails de la saison 1 que vous devez prendre en compte avant la première, mais attention, si vous n’avez pas vu toute la saison, vous pourriez avoir des spoilers.

synopsis officiel de gourmandde Netflix : « Dans une aventure épique à travers un monde post-apocalyptique, un adorable garçon mi-humain mi-cerf cherche sa famille et une maison accompagné d’un protecteur bourru.« .

+ Quelles données retenir de la saison 1 de Sweet Tooth ?

1. La série a été adaptée d’une bande dessinée de Jeff Lemirepublié entre 2009 et 2013, sous l’une des marques de Bandes dessinées DCet suit Gus, un garçon plein de curiosité mi-humain mi-cerf, résultat d’un étrange virus qui a touché l’humanité. 2. La première saison se déroule dans un cadre post-apocalyptique avec un virus mortel qui tue quiconque tombe malade. Finalement, Gus se retrouve sans parents et en fuite des chasseurs hybrides. 3. Les survivants du virus veulent exterminer tous les hybrides, comme le protagoniste, car ils les accusent d’avoir causé la maladie. 4. Gus trouve un ami dans « Big » qui veille sur lui alors qu’ils se dirigent vers le Colorado, où Gus pense que sa mère se trouve. En chemin, ils sont pris au piège, mais un groupe d’enfants les sauve. 5. Le général Steven devient le méchant de l’histoire, qui capture les hybrides pour trouver une réponse. Finalement, il capture Gus et Colita, un autre hybride qui vit dans un zoo avec sa mère adoptive, mais la mère de Big et Colita les poursuit, tandis qu’Osa (le chef des enfants qui a sauvé Gus) contacte Pajarita, la mère d’Osa Gus.

La deuxième saison de gourmanddont les producteurs sont Robert Downey Jr et Susan Downey, Il sera présenté en première le 27 avril sur Netflix. et cela promet beaucoup de drame, mais aussi des moments d’émotion. Ici, nous vous laissons la bande-annonce de la deuxième saison.

