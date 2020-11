Le domaine de Pop Smoke est poursuivi par un journaliste présenté sur "Vision du tunnel (Outro)"

L’album posthume de Pop Smoke Tirez pour les étoiles, visez la lune est sur le point de devenir double platine.

L’une des artistes « vedettes » du projet n’a pas été payée pour son travail et recherche 1,5 million de dollars.

Peu de temps avant sa mort, Smoke a fait une interview avec Victoria Inoyo à Rolling Loud.

Avant Vise les étoiles abandonné, le label de Smoke, Victor Victor Worldwide, a contacté Inoyo et a tenté d’acheter les droits de l’interview pour un dollar. Inoyo n’a pas vendu et a protégé l’interview.

Néanmoins, le label utilisait encore 16 secondes de l’interview sur « Tunnel Vission (Outro) », un morceau de 2 minutes de 12 secondes.

«Au grand scandale et au grand dam de Mme Inoyo, le label a utilisé l’interview sans le consentement ou la permission de Mme Inoyo, et sans la dédommager sur le morceau ‘Tunnel Vision (Outro)’. Le label savait qu’il n’avait pas la permission de Mme Inoyo d’utiliser l’interview; Pourtant, plutôt que de négocier de bonne foi avec Mme Inoyo afin d’obtenir sa permission d’utiliser l’interview, le label a utilisé de manière inexcusable et injustifiable l’interview et a publié l’album et la chanson pour une distribution commerciale en violation, entre autres, Les droits d’auteur de Mme Inoyo et sa propriété intellectuelle », a expliqué l’avocat d’Inoyo, Andrew Williams.