La signature du contrat Star Trek de Gene Roddenberry devient la toute première Eco-NFT vivante

Roddenberry Entertainment a annoncé avoir immortalisé un moment emblématique de l’histoire du divertissement. La signature de Gene Roddenberry sur le premier Star Trek contrat entre la légende de la science-fiction et Desilu Productions de Lucille Ball daté du 18 mai 1965, est devenu le tout premier Living Eco-NFT. Lucille Ball n’était pas seulement l’une des plus grandes interprètes de notre époque, mais elle était aussi la première femme à diriger un grand studio de télévision, et la seule tête de studio assez courageuse pour soutenir l’original Star Trek séries. C’est avec ce contrat que le phénomène de science-fiction, Star Trek, est né.

Roddenberry Entertainment, ainsi que les innovateurs en biotechnologie Agustin Fernandez et le Dr Paul Predki, expliquent que l’Eco-NFT est une première à plusieurs égards. Le projet est construit sur la blockchain Solana, avec le soutien de Solana Labs et Metaplex Studios. En plus d’être la première signature du premier contrat Star Trek avec la légendaire première dame d’Hollywood, il s’agit du premier Living NFT. Implanté sous forme de code ADN dans la cellule de bactéries vivantes, il se réplique et se développe avec la duplication des cellules de l’organisme. C’est aussi le premier Eco-NFT. Il a non seulement été créé et stocké sur des matières organiques, mais le projet promet également une catégorisation environnementale nette zéro, voire négative en carbone. Le Living Eco-NFT représente une véritable intersection de la science et de la science-fiction et sera exposé en tant qu’œuvre d’art intitulée « El Primero » à Miami pendant Art Basel 2021.

« Aller là où personne n’est allé auparavant fait partie de l’ADN de Roddenberry Entertainment. Pouvoir le faire de manière responsable, d’une manière aussi unique, pendant l’année de la célébration du centenaire de Gene, est plus qu’excitant », déclare Trevor Roth, COO de Roddenberry Entertainment. « Comme Star Trek, il parle au monde qui nous entoure, reconnaissant la convergence constante de la vie et de la technologie d’aujourd’hui.

Le Living Eco-NFT a été créé en collaboration avec Fernandez et Predki. Fernandez, PDG et fondateur de Rational Vaccines, est également écrivain, réalisateur et producteur lauréat d’un Emmy Award et a été une force motrice créative et stratégique derrière le projet aux côtés de Predki, qui est responsable de l’encodage des données numériques du NFT dans un ADN. séquence, puis stocker cet ADN dans une cellule bactérienne naturellement auto-répliquante. Tant que la bactérie reste vivante, la cellule peut doubler à un rythme qui créera plus d’un milliard de copies de l’Eco-NFT du jour au lendemain.

« Chez Rational Vaccines, nous avons l’honneur de travailler avec certains des plus grands scientifiques du monde », déclare Fernandez. « Le stockage d’informations dans l’ADN représente une toute nouvelle catégorie de possibilités en matière d’archivage de données. Il offre un stockage durable et respectueux de l’environnement avec des capacités exponentiellement plus grandes que tout ce que le marché a à offrir actuellement, comme en témoignent les milliards d’exemplaires de notre Eco-NFT dans une si petite quantité de bactéries.

Le partenariat de Roddenberry Entertainment avec Solana Labs s’aligne sur leur mission de promouvoir l’expérience plutôt que l’observation ; encourager le public à réfléchir, remettre en question et remettre en question le statu quo du monde dans lequel nous vivons tout en conservant un sens des responsabilités et une intention positive. « La blockchain Solana fournit une plate-forme extrêmement économe en énergie sur laquelle les créateurs de NFT peuvent s’appuyer », a déclaré Stephen Hess, PDG par intérim de Metaplex Studios. « Nous sommes ravis de soutenir le lancement de ce projet et nous attendons avec impatience le travail futur avec l’équipe. »

« El Primero » est une œuvre d’art moderne qui immortalise un moment emblématique de Star Trek l’histoire et la fusionne avec l’avenir de la technologie en continuant à préserver et à partager l’héritage de Gene Roddenberry. Roddenberry Entertainment, ses partenaires biotech et Solana Labs exposera le révolutionnaire Eco-NFT vivant à Miami pendant Art Basel 2021.





