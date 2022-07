En juillet, le développeur It Takes TOW Hazelight a annoncé que son jeu avait atteint sept millions d’exemplaires en circulation

En cinq mois, le tirage du jeu coopératif de Yousef Fares a augmenté de deux millions d’exemplaires.

Il est sorti en mars 2021; en octobre de cette année-là, il s’était vendu à trois millions d’exemplaires et en février 2022, à cinq millions. En juillet, le développeur Hazelight a annoncé que son jeu avait atteint sept millions d’exemplaires en circulation.

Pour célébrer cela, les auteurs de Il faut être deux a publié une photo de Joseph Balderrama – l’acteur qui a exprimé le personnage masculin principal – à laquelle la patte d’éléphant du jeu a été ajoutée.

Selon It Takes Two, un film devrait être réalisé dans le futur. Il est produit par Amazon avec Dwayne Johnson, qui devrait co-vedette dans l’adaptation cinématographique.

Dans un post précédent, Près d’un an après sa sortie, La marque record a été annoncée sur Twitter par le studio Hazelight.

Le chef du studio et directeur du jeu d’aventure Yousef Fares a noté que ce chiffre était bien plus élevé que prévu.

En octobre 2021, les développeurs ont signalé trois millions d’unités.

Il est sorti en mars 2021 et a reçu des notes élevées de la part des critiques et des joueurs. Le jeu d’arcade coopératif a été nommé Jeu de l’année par The Game Awards et a été classé quatrième au DTF.

Le jeu raconte l’histoire d’un couple marié sur le point de divorcer. À un moment donné, les héros se transforment en poupées jouets de leur fille et se retrouvent dans un monde avec des jouets vivants et des animaux intelligents. Le couple doit travailler ensemble pour surmonter les épreuves et retrouver son corps.

Comme le jeu précédent du studio, It Takes Two est exclusivement coopératif et est conçu pour deux personnes.

Il est prévu d’en faire un film, qui sera également produit par Dwayne « The Rock » Johnson. Selon Variety, il peut également jouer l’un des rôles dans l’adaptation cinématographique, mais la décision à ce sujet n’a pas encore été prise.