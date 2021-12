Voici à quoi ressemblerait Hailee Steinfeld si elle était la protagoniste de Bridgerton

Parmi les dernières sorties de Disney +, l’un des plus importants a un visage jeune en tant que protagoniste. Il s’agit de Oeil de faucon, la série de Les studios Marvel qui raconte les aventures de Clint Barton (Jeremy Renner) accompagné du nouveau présenté Kate évêque. Ce rôle est joué par Hailee Steinfeld, une comédienne de seulement 24 ans qui a réussi à gagner l’affection des utilisateurs de la plateforme très rapidement.

Sa personnification de ce nouvel archer fanatique de la Vengeurs c’était très convaincant pour beaucoup. Et c’est que malgré son jeune âge, il a une longue carrière qui montre qu’il peut s’impliquer dans des projets de tous genres. Il a même été nominé en 2010 comme Meilleure actrice dans un second rôle aux Oscars pour son travail dans Le vrai courage. Ses followers peuvent l’imaginer dans toutes sortes de rôles. Et ils l’ont donc montré sur les réseaux sociaux.

L’utilisateur des archives Steinfeld, un fidèle du travail de l’actrice, a partagé une image qui met le protagoniste de Hawkeye comme figure principale dans d’autres séries du moment. De cette façon, les photos originales de l’actrice ont été éditées sous forme d’affiche et ils ont imaginé ce que ce serait de la voir travailler, par exemple, dans des projets originaux de Netflix, quelque chose qui viendra sûrement très tôt dans sa carrière.

En ce sens, des photographies personnelles ont été sélectionnées et elles ont été très bien repensées. Hailee Steinfeld posant avec son meilleur look était parfaite pour la classer dans les personnages de Une fille bavarde. Avec sa tenue des années 80, ils n’ont pas hésité à l’imaginer en Des choses étranges. C’est ainsi que chacune des affiches de Dynastie, Pretty Little Liars, Outer Banks, Elite, Éducation sexuelle et 13 raisons pour lesquelles.

Cependant, l’un des plus frappants était son look pour Bridgerton. Vêtue d’une robe vintage, de gants et adossée à une très vieille chaise, ses fans ont retouché la photographie et ajouté la typographie bien connue de la série Netflix. C’est ainsi qu’ils l’ont visualisée et ont compris à quoi ressemblerait Steinfeld si elle était la protagoniste de la fiction à succès. Sera-ce l’occasion pour Netflix d’obtenir une nouvelle signature ?

