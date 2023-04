La série NETFLIX choquante basée sur une HISTOIRE VRAIE qui est la plus regardée EN CE MOMENT

Netflix

Avec seulement 3 épisodes, cette série basée sur une histoire vraie a captivé les utilisateurs de Netflix. la connaître.

©NetflixLa série Netflix la plus regardée en ce moment

Netflix est, par excellence, l’une des plateformes les plus importantes et les plus populaires dans le monde du streaming. Son catalogue varie chaque mois et c’est ainsi que s’ajoutent de nouvelles productions qui attirent beaucoup l’attention. Parmi eux se trouve une série qui est arrivée chez le géant du streaming il y a quelques jours à peine et qui est déjà entrée dans la plus regardée.

Le 12 avril, il y a tout juste deux jours, Netflix ajouté à sa bibliothèque Chasse à l’homme américaine : l’attentat du marathon de Boston. Cette série documentaire ne compte que trois épisodes, mais ils ont déjà beaucoup attiré l’attention car ils se concentrent sur une histoire vraie. En fait, selon Flix Patrol, ils sont parmi les plus vus sur la plateforme.

Autant que les statistiques l’exigent, Chasse à l’homme américaine : l’attentat du marathon de Boston Il est à la cinquième place des plus regardés sur Netflix. Les chiffres de Flix Patrol révèlent que cette production est entrée dans le top 10 dans plus de 200 pays à travers le monde. A tel point qu’il a réussi à surmonter La gloiremais toujours aucune série ne parvient à atteindre L’agent de nuit.

De quoi parle American Manhunt: The Boston Marathon Bombing?

Cette production, qui a été lancée le 12 avril, suit l’histoire de deux frères qui ont terrorisé Boston en 2013. Lors du Patriots Day, une fête très importante dans cette ville, la célébration s’est terminée en tragédie : deux terroristes locaux ont bombardé leur ligne d’arrivée.

Face à cela, une enquête inédite a été ouverte pour connaître l’identité des auteurs de l’attentat. Leur recherche s’est étendue sur des milliers de rues, a paralysé la ville et a choqué le monde : c’était l’un des actes de terrorisme les plus tragiques après le 11 septembre. Et, dans cette série en trois parties qui a été créée pour commémorer le 10e anniversaire de l’événement, il est révélé comment l’enquête s’est déroulée.

Avec des milliers d’heures de vidéo en circuit fermé, des enregistrements radio de la police, des témoignages de policiers et de citoyens, il a été possible de capturer comment les meurtriers ont été retrouvés et arrêtés. Offrant un contexte historique et passionnant, Chasse à l’homme américaine : l’attentat du marathon de Boston a captivé des milliers de personnes à travers le monde et est devenu l’une des productions réelles les plus regardées sur Netflix.

