La bande-annonce de Marvels enregistre un nombre impressionnant de dislikes sur YouTube

Internet a toujours eu un faible pour Brie Larson… ce n’est tout simplement pas une bonne chose. Son apparition originale en tant que Capitaine Marvel a peut-être dépassé le milliard de dollars au box-office en 2019, mais en ce qui concerne les médias sociaux, il y avait certainement beaucoup de gens heureux de détester le film et son actrice principale. Les choses ne semblent pas avoir beaucoup changé au cours des quatre dernières années, puisque l’arrivée de Les Merveilles bande-annonce, essentiellement Capitaine Marvel 2, a annoncé l’une des bandes-annonces MCU les plus détestées de tous les temps selon les normes YouTube.





Le Capitaine Marvel La suite ne se concentre pas uniquement sur Carol Danvers de Brie Larson, mais voit son histoire s’entremêler avec Kamala Khan alias Mme Marvel et Monica Rambeau, qui a été vue pour la dernière fois en train d’acquérir ses propres super pouvoirs en WandaVision. Bien que l’histoire puisse être une collaboration, avec le pilier du MCU Nick Fury (Samuel L. Jackson) également de la partie, la bande-annonce a fait ressortir les adeptes moins que complémentaires de Larson par centaines de milliers, pour voir la bande-annonce gagner près d’un demi millions de dégoûts après seulement quelques jours.

Dans le contexte, le nombre plus précis de 468 000 est d’environ 24 000 de plus que le nombre de likes que le teaser du film a atteint. Bien que ce ne soit pas tout à fait les 554 000 aversions qui ont été données à Elle-Hulkla bande-annonce de retour en mai 2022, Elle-Hulkau moins réussi à attirer plus de 780 000 likes. Il est encore temps pour les chiffres Les Merveilles changer, mais le problème est qu’ils pourraient très bien changer pour le pire.





Pourquoi Internet semble-t-il détester Brie Larson ?

Le plus gros problème auquel Brie Larson a été confrontée en tant que capitaine Marvel n’est aucun des méchants qu’elle a rencontrés jusqu’à présent, ou le sera probablement jamais – ce sont les fans de Marvel qui semblent tout simplement ne pas vouloir de super-héros féminins menant des films et des émissions MCU. C’était certainement le cas autour de ses débuts en 2019, qui ont vu des campagnes de haine sur les réseaux sociaux contre le film qui ont conduit un certain nombre de ses co-stars telles que Don Cheadle, à soutenir et à défendre l’actrice.

Presque comme preuve que Larson n’était pas exactement la cible, d’autres émissions de MCU telles que Mme Marvel et Elle-Hulk se sont également retrouvés au milieu d’une tempête similaire, et l’année dernière, il semble que la «pourriture» s’est également installée dans à peu près tous les projets Marvel publiés pour diverses raisons, dont beaucoup sont centrées sur l’inclusion et la diversité.

Le MCU a lutté à la suite de Avengers : Fin de partiela majorité des fans semblant s’attendre à quelque chose de plus que ce que la franchise a offert dans la phase 4. Même l’arrivée de Kang le Conquérant dans Ant-Man et la Guêpe : Quantumania n’a pas pu enflammer le box-office aux sommets qu’il a déjà vus, bien qu’il y ait, encore une fois, un certain nombre de facteurs qui y contribuent, comme le manque d’attention pour les films américains en Chine et le fait que toute sortie cinématographique est disponible en streaming quelques semaines plus tard.

Peut Les Merveilles réussir à décrocher un Capitaine Marvel box-office de taille en novembre? Nous ne pouvons qu’attendre et voir.