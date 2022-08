Beaucoup de gens se sont interrogés sur la date de sortie de Pokemon Ultimate Journeys The Series Saison 25 Episode 15. Les fans de Thge qui aiment regarder cette série animée sont vraiment curieux de regarder cet épisode car ils veulent savoir ce qui va se passer ensuite dans la série. Pour connaître tous les détails possibles sur cet anime, les fans ont cherché partout sur Internet.

Ici, nous partagerons tous les détails possibles sur la date de sortie de Pokemon Ultimate Journeys The Series Saison 25 Episode 15. En dehors de cela, nous partagerons toutes les autres informations possibles telles que Où regarder cette série, la liste des épisodes et bien plus encore.

Vous pouvez également lire sur: Date de sortie de l’épisode 6 de Generation Gap

C’est un anime japonais et fondamentalement, il est sorti pour la première fois le 17 novembre 2019, sur sa chaîne officielle est TV Tokyo et plus tard cette série est arrivée sur Netflix. Après la sortie de cette série animée, les fans ont attiré l’attention de nombreuses personnes du monde entier. Maintenant, tous les fans recherchent son prochain épisode.

L’histoire de cet anime tournera autour d’un garçon nommé Ash, qui veut être le roi du monde Pokemon en attrapant de plus en plus de pokemon avec l’aide de Pikachu. Au fur et à mesure que vous commencerez à regarder cette série animée, vous deviendrez plus excité de savoir ce qui va se passer ensuite dans l’histoire. Actuellement, tous ses fans recherchent la date de sortie de Pokemon Ultimate Journeys The Series Saison 25 Episode 15. Alors sachons-le.

Pokemon Ultimate Journeys The Series Saison 25 Épisode 15 Date de sortie

Maintenant, si nous parlons de Pokemon Ultimate Journeys The Series Saison 25 Episode 15 Date de sortie. Dans la saison 25, il n’y a que 14 épisodes et le dernier épisode est sorti le 27 août 2022. S’il y aura une mise à jour sur son prochain épisode ou saison, nous partagerons tous les détails ici sur notre page dès que possible. Il suffit donc de sauvegarder le signet de notre page.

Vous pouvez également lire sur: Revues de l’épisode 2 de House Of The Dragon – Spoilers pour les épisodes à venir

Où diffuser Pokemon Ultimate Journeys?

Si vous voulez regarder cet anime, son réseau officiel est TV Tokyo et The WB. Vous pouvez également diffuser une partie de sa saison sur Netflix, mais comme nous le savons tous, il s’agit d’une plate-forme multimédia payante et vous devrez d’abord acheter son abonnement. Il y a beaucoup de séries et d’autres films disponibles que vous pouvez regarder après avoir acheté votre abonnement.

Vous pouvez également lire sur: Flatbush Misdemeanors Saison 2 Episode 11 Date de sortie

Liste des épisodes

Voici la liste des épisodes de la saison 25.

Le Spectral Express !

Le chemin sinueux vers la grandeur !

Tout est dans le nom !

Souffrir des lancers et des flèches !

Les bons, les méchants et les chanceux !

Illuminez le chemin du retour !

Une évolution du goût !

Hors de leurs éléments !

Rencontre avec le monarque !

Une merveille à un bâton !

Combattez dans le raid glacial !

L’avenir est maintenant, grâce à la stratégie !

Prendre deux pour l’équipe!

Vous pouvez également lire sur: 5 Guys A Week Episode 12 Date de sortie, Compte à rebours, Spoilers

Le dernier mot

Nous venons juste de conclure cet article et nous espérons vraiment que vous avez toutes vos réponses concernant Pokemon Ultimate Journeys The Series Saison 25 Episode 15 Date de sortie, les détails complets sur l’émission, sa plateforme de streaming, et bien plus encore. Attendez donc la confirmation officielle pour connaître la date de sortie exacte. Si vous avez des questions concernant Pokemon Ultimate Journeys The Series Saison 25 Episode 15 Date de sortie dans votre esprit, vous pouvez nous les poser dans la section commentaires. Nous sommes là pour vous aider à résoudre tous vos doutes.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂