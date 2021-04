Riverdale Saison 5: Revue à l’exception de Betty, aucun des personnages ne change beaucoup.

Riverdale est basé sur les personnages de bandes dessinées Archie qui se retrouvent dans une ville en proie à des meurtres. Même au milieu des meurtres et des expériences, la plupart d’entre nous prévoyons nos moments destinés à Barchie (Betty et Archie), qui finiraient par entraîner la séparation de Bughead (Betty et Jughead). Cela s’est déroulé de la manière la plus sophistiquée possible.

Betty, Archie, Jughead et Veronica devraient peut-être être reconnus comme les adolescents les plus respectables, qui deviennent rarement violents et restent prévenants même si leurs partenaires les trahissent. Lorsque vous dites la vérité au bon moment, au bon endroit, au bon moment et, surtout, de la bonne manière, l’honnêteté est peut-être la meilleure politique.

Depuis que les quatre personnages se sont séparés, Riverdale était devenue une ville fantôme. Quand Archie revient à Riverdale sept ans plus tard, il découvre que Hiram Lodge a essentiellement aspiré l’âme de la ville et que les habitants ont abandonné la ville après qu’elle soit devenue un refuge pour les criminels.

Archie, un homme dévoué qui est retourné dans sa ville natale après la guerre, a vu la nécessité de raviver l’esprit de la ville. Il a commencé par appeler tous ses camarades, qui, malgré leur emploi du temps chargé, étaient facilement disponibles à l’appel de chéri Archie.

LIRE LA SUITE: – The Boys Season 3: Lisez toutes les dernières nouvelles ici à propos de Boys Season 3 !!

Il fut un temps où la majorité d’entre nous détestait Hiram Lodge. Mais pour le moment, il semble être un gars qui n’arrive pas à trouver ses repères. Quand il découvre qu’il a brisé le cœur de sa fille chérie Veronica, il prépare un mouvement de vengeance contre Archie, mais il refuse de soutenir sa même fille chérie quand elle demande son aide pour divorcer.

Ce compte n’est pas affilié à la #Riverdale les écrivains ni la production du spectacle. Ce compte sert uniquement à mettre à jour les utilisateurs avec de nouvelles informations sur le drame CW acclamé par la critique. pic.twitter.com/2YWBXeV9k6 – Riverdale (@RiverdaleEPS) 4 mai 2020

Bien que la série ne soit pas encore terminée, il fut un temps où Archie craignait Hiram. Il savait comment le garder emprisonné. Hiram Lodge semble actuellement être un homme qui ne veut tuer Riverdale que pour offenser Archie Andrew, et tout l’acte semble enfantin à certaines occasions.

La liberté émotionnelle de Betty a été particulièrement évidente dans la cinquième saison de Riverdale. Elle a un énorme béguin pour Archie, le garçon d’à côté, mais elle apprend à distinguer ses besoins physiques et émotionnels. Elle rencontre son ex-petit ami Jughead et travaille sur des cas avec lui, mais elle est incapable de raviver les vrais sentiments qu’elle avait avec lui auparavant.

LIRE LA SUITE: – The Crown Saison 4: Revoir c’est le meilleur à ce jour.

Riverdale arrive toujours à une conclusion logique et ne se livre pas aux superstitions. Bien que le mystère entourant l’identité du tueur de sacs poubelles ait piqué notre curiosité, l’élément extraterrestre était incroyable.

Les auteurs de l’émission ont résisté à l’utilisation d’éléments surnaturels ou superstitieux, mais cela ne nous a pas encore convaincus. Nous ne pouvons qu’espérer que Riverdale proposera un scénario cohérent.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂