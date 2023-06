Oppenheimer est le premier film R-Rated de Christopher Nolan depuis plus de 20 ans

Directeur Christophe Nolan ne s’est pas retenu avec son nouveau film Oppenheimer. Par THR, il a été révélé que le film a été classé R. Il s’agit du premier film réalisé par Nolan avec cette note depuis le film de 2002. Insomnie. Qui a suivi le film classé R Mémento en 2000. Nolan a notamment conservé la cote PG-13 au cours des années qui ont suivi, obtenant cette cote avec des films comme Création, Dunkerque, Principeet le Chevalier noir trilogie. Oppenheimer est également le film le plus long de la carrière de Nolan, avec un peu moins de trois heures.





Oppenheimer serait également le premier film réalisé par Nolan après sa course avec Warner Bros., qui a commencé avec Insomnie. Son dernier film pour le studio est sorti à l’été 2020, bien avant l’ère de la pandémie qui avait fortement affecté le secteur des salles de cinéma. Le film a échoué au box-office, du moins en partie à cause de la pandémie, et Nolan a ensuite quitté Warner Bros. après avoir critiqué la décision du studio de donner à leur liste de films 2021 des sorties jour et date, les rendant disponibles en streaming sur Max sur leurs dates de première en salles. Il a également été signalé qu’il était déjà en train de mettre en place un nouveau projet avec Universal, qui s’est révélé plus tard être Oppenheimer.

Bien que la note soit plus difficile que ce à quoi Nolan s’en tient généralement, il y a quelque chose qui sera familier aux fans lorsqu’ils regarderont Oppenheimer. Nolan a jeté Cillian Murphy dans plusieurs films précédents avant de lui donner le rôle principal dans Oppenheimer, qui verra l’acteur incarner le père de la bombe atomique, J. Robert Oppenheimer. Pour sa part, Murphy a expliqué à quel point il était ravi de jouer le rôle principal pour Nolan.

« C’est la première fois qu’il me donne une avance, ce dont je suis encore un peu sous le choc, mais je suis ravi », a-t-il déclaré à Esquire. « C’est une partie énorme et beaucoup de travail. Mais à mon avis, vous travaillez avec l’un des plus grands réalisateurs vivants, vous êtes donc entre de bonnes mains. »

N’emmenez pas les petits voir Oppenheimer

Nolan a écrit et réalisé Oppenheimer. Il a également produit le film avec Emma Thomas et Charles Roven. Avec Murphy en tête, le film met également en vedette Emily Blunt (Un endroit silencieux), Matt Damon (Le dernier duel), Robert Downey Jr. (Dolittle), Florence Poug (Veuve noire), Rami Malek (Rhapsodie bohémienne), Benny Safdi (Es-tu là Dieu ? C’est moi, Marguerite.), Josh Hartnet (Halloween H20 : Vingt ans plus tard), Michel Angarano (Je meurs ici), David Dastmalchian (La brigade suicide), Jack Quaid (Les garçons), Jason Clarke (Terminateur : Genisys) et Dane De Haan (L’escalier).

Oppenheimer sortira au cinéma le 21 juillet 2023. Ce même jour, Greta Gerwig Barbieun film qui semble être tout le contraire de quelque chose comme Oppenheimer, sera également en première. Certaines personnes sur les réseaux sociaux ont déclaré qu’il s’agissait d’une bataille au box-office intéressante, impatientes de voir lequel de ces films sortirait en tête.

« C’est la première fois que j’en entends parler, en fait. Je n’y ai prêté aucune attention », a déclaré la star Matt Damon à propos de la perception Barbie contre Oppenheimer querelle, encourageant les cinéphiles à regarder les deux films, par Vanity Fair. « Les gens sont autorisés à aller voir deux films en un week-end. Oppenheimer est l’un d’eux! »