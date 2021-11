« Euphoria » dévoile un premier aperçu de sa deuxième saison

Zendaya s’apprête à reprendre son rôle de Rue Bennett dans la deuxième saison très attendue du drame HBO « Euphoria », l’une des productions les plus acclamées de la programmation actuelle du réseau câblé premium et dans laquelle elle a décerné à son étoile le privilège de étant le plus jeune lauréat de l’histoire des Emmy Awards.

Créé, écrit et réalisé par Sam Levinson, « Euphoria » raconte la vie d’une jeune toxicomane qui tente de reprendre sa vie après avoir quitté la cure de désintoxication. Alors qu’elle lutte avec le monde extérieur en constante évolution, sa vie prend un tour complet lorsqu’elle rencontre Jules, interprété par Hunter Schafer.

Ce premier aperçu de leur nouvelle saison présente Rue chantant avec animation « Call Me Irresponsible » de Frank Sinatra, dansant dans sa chambre alors que des images de ses mésaventures à venir commencent à émerger. Il a également été confirmé que la série reprendra sa diffusion le 9 janvier 2022.

Après le début de sa diffusion à l’été 2019, « Euphoria » a réussi à attirer l’attention du public et des critiques spécialisés pour la manière crue et honnête avec laquelle Levinson dépeint la vie, les relations et les problèmes liés à la drogue, au sexe et à d’autres émotions. chutes dans la vie de l’adolescent moyen.

La deuxième saison d’« Euphoria » reprendra son histoire après les deux spéciaux présentés pendant la pandémie, qui ont été tournés avec un nombre limité d’acteurs et de lieux. Le premier se concentrait sur Rue, tandis que le second présentait un récit centré sur Jules, tous deux traitant de leur séparation lors de la finale de la saison.

Levinson a été très réservé en ce qui concerne les détails de cette nouvelle saison, bien qu’il ait anticipé qu’elle serait « brutale » par rapport à ses nouveaux épisodes. Même avec une pandémie impliquée, il y a toujours une grande attente pour voir ce que « Euphoria » a à offrir au public.