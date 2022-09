Les ingénieurs du MIT inventent une caméra sans fil et sans pile qui fonctionne sous l’eau à l’aide d’ondes sonores

in

29 septembre 2022 10:41:09 IST

Une équipe d’ingénieurs et de scientifiques du Massachusetts Institute of Technology, à Cambridge, Massachusetts, a mis au point une technologie radicale nouveau système de caméra qui fonctionne sans piles, transmet des données sans fil et fonctionne sous l’eau, en utilisant des ondes sonores sous-marines.

Les scientifiques du monde entier pensent que plus de 95 % des mers de la Terre n’ont jamais été observées. En conséquence, nous en savons plus sur l’espace et les autres planètes que sur nos océans sur Terre. Envoyer une caméra dans les profondeurs de notre océan n’était pas vraiment une option, principalement parce que faire quelque chose comme ça nécessiterait une connexion câblée entre la surface de la Terre et un navire de recherche ou un navire de mission afin que ses batteries puissent être régulièrement rechargées.

Ainsi, les ingénieurs ont dû proposer un système de distribution et de stockage d’énergie qui pourrait se suffire à lui-même, sans dépendre de sources traditionnelles telles que l’énergie solaire ou hydroélectrique. Ils se sont retrouvés avec une caméra sous-marine qui est près de 100 000 fois plus économe en énergie que n’importe quelle caméra sous-marine existante.

La caméra utilise des matériaux piézoélectriques spécialisés pour transformer l’énergie mécanique des ondes sonores traversant l’eau en énergie électrique. Fondamentalement, ils utilisent l’énergie mécanique des sons ou des ondes créés par la nage des poissons, des navires ou des sous-marins passant à proximité ou même quelque part au loin. La caméra transmet les données à un récepteur hors de l’eau, toujours à l’aide d’ondes sonores, qui reconstruit l’image. Les ondes sonores voyagent beaucoup mieux dans l’eau que dans l’air.

L’appareil photo est capable de prendre des images en couleur même dans un environnement sous-marin sombre tout en les envoyant sans fil via l’eau.

La caméra peut fonctionner en continu pendant plusieurs semaines sans alimentation électrique, ce qui permettrait aux scientifiques d’observer et de rechercher des régions inexplorées sous nos océans et chercher de nouvelles espècesla pollution marine et la conséquences du changement climatique.

L’équipe de chercheurs était dirigée par le professeur agrégé Fadel Antib du Département de génie électrique et d’informatique et membre du Media Lab du MIT. L’équipe s’efforce d’améliorer et d’augmenter encore la mémoire de la nouvelle caméra. Ils travaillent également sur une fonctionnalité qui permettrait à la nouvelle caméra de capturer des vidéos sous l’eau.

La recherche et le développement de la caméra ont été partiellement financés par l’US Office of Naval Research, donc selon toute vraisemblance, cela va voir les applications militaires et navales. En conséquence, il y a très peu de place pour que l’appareil ou quelque chose de similaire fasse son chemin vers le marché libre de si tôt.

