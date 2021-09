Shane Dawson dit qu’il a l’impression d’avoir ruiné la vie de tout le monde autour de lui

in







En 2020, Shane a été annulé après avoir été tenu responsable de son ancien contenu offensant, qui comprenait du blackface, du racisme et des gags sur la pédophilie.

Shane Dawson a déclaré qu’il avait l’impression d’avoir ruiné la vie de tout le monde autour de lui à cause de ses controverses passées.

En juin 2020, Shane a perdu plusieurs contrats de marque et abonnés sur YouTube après s’être excusé pour son ancien contenu offensant, qui comprenait du blackface, du racisme et des gags sur la pédophilie. Le YouTuber, qui était autrefois l’un des créateurs de contenu les plus populaires de YouTube, est resté silencieux sur les réseaux sociaux pendant plusieurs mois après avoir été tenu responsable de ses actes.

Shane a maintenant lentement commencé à revenir sur Internet. Il a confirmé qu’il créerait à nouveau du contenu YouTube et il a récemment déménagé de Los Angeles au Colorado avec sa fiancée Ryland Adams pour un nouveau départ.

Shane Dawson a l’impression d’avoir ruiné la vie de tout le monde autour de lui. Photo : @shanedawson via Instagram, The Sip avec Ryland Adams et Lizze Gordon via YouTube

Mercredi (22 septembre), Shane a parlé de sa santé mentale dans le podcast de Ryland The Sip. Shane a admis qu’il avait écrit des notes à sa famille lorsqu’il avait pensé à se suicider pendant une période sombre de sa vie. « C’est vraiment sombre. Au cours des deux dernières années, j’ai l’impression – et j’ai essayé de m’en sortir – mais il est difficile de ne pas avoir l’impression d’avoir ruiné la vie de tout le monde autour de moi à cause de mes erreurs du passé. C’était vraiment un sentiment pendant un moment », a expliqué Shane.

Ryland a secoué la tête en désaccord, et Shane a ensuite ajouté: « Je me sentais juste comme toi [Ryland] a été jeté dans la boue. Je veux juste dire que je suis si fier de vous les gars. »

Ailleurs, Shane a expliqué plus en détail sa carrière à venir. Shane a déjà écrit deux scénarios de films d’horreur et espère pouvoir leur donner vie bientôt. Il a également parlé de cette retour YouTube possible.

Il a poursuivi: « J’attends juste que l’inspiration frappe. Je veux refaire des trucs. J’aime le montage, j’aime trouver des idées, j’aime tous les aspects de YouTube. Mais je suis aussi dans un endroit étrange où j’ai tellement appris, j’ai l’impression d’avoir tellement changé… J’ai l’impression d’être un peu plus vieux et je ne suis pas investi dans la culture pop. Je ne connais rien à TikTok. Il Ce serait faux pour moi de dire : « Voici ma nouvelle série ! » »

