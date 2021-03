Henry Cavill félicite Zack Snyder pour la ‘Justice League’

Henry Cavill, qui joue Superman dans le DCEU, a félicité Zack Snyder après la sortie officielle de sa version de ‘Justice League’ pendant cette semaine.

Après presque quatre ans depuis la sortie en salles de la version de Joss Whedon de ‘Justice League’ la vision originale de Snyder a enfin atteint les écrans de HBO Max pendant cette semaine.

Bien que les fans de Snyder Ils ont montré leur joie pour le montage final de la bande, les critiques ont été accueillies. La plupart ont souligné son amélioration par rapport à la version précédente, avec plus de développement de personnages et un scénario plus cohérent.

Le film a également permis Superman avoir un plus grand retour en portant un costume noir et en lui permettant de ressembler davantage au héros classique pour lequel les gens le connaissent, ce qui faisait partie du plan original de Snyder.

Après la première de l’appel ‘Snydercut’, Henry Cavill a célébré le lancement avec un message sur Instagram où il a écrit: « Ceci est pour vous Zack», Félicitant le réalisateur pour le lancement tant attendu.

Dans le post, l’acteur a écrit: «Je sais que cela a été un voyage difficile pour vous, vous avez continué à vous battre, dur. Je ne pourrais pas être plus heureux de voir ta vision de ‘Justice League’ Fini. Et c’est de ça que parle le film », accompagnant le message, Cavill a publié une série de photographies sur l’ensemble de «Justice League».