La Russie se joint à la mission chinoise d’échantillonner un astéroïde et d’étudier une comète

La Chine a sélectionné une charge utile scientifique russe pour voler lors d’une prochaine mission d’échantillonnage d’un proche de la Terre astéroïde et plus tard, visitez une ceinture principale comète .

La Chine a pour objectif de lancer le mission ambitieuse vers 2024. Premièrement, il recueillera des échantillons du petit astéroïde géocroiseur Kamo’oalewa. Ensuite, le vaisseau spatial retournera sur Terre pour livrer les échantillons et utilisera la gravité de la planète pour envoyer le vaisseau spatial vers la ceinture d’astéroïdes principale pour orbiter autour de la comète 133P / Elst – Pizarro.

La Russie rejoindra désormais la mission avec des instruments construits par l’Institut de recherche spatiale de l’Académie russe des sciences. La charge utile a été sélectionnée suite à un 2019 appel à propositions annoncé par la China National Space Administration (CNSA) pour la mission combinée astéroïde-comète.

En rapport: Les dernières nouvelles sur le programme spatial chinois

Le vaisseau spatial, provisoirement nommé ZhengHe d’après un célèbre explorateur naval chinois du début des années 1400, transportera une gamme de caméras d’imagerie, multispectrales et spectrométriques ainsi qu’un radar, un magnétomètre et des charges utiles pour détecter une gamme de particules. Désormais, certaines de ces charges utiles proviendront de l’Institut russe de recherche spatiale.

« Nous nous sommes mis d’accord avec un groupe chinois pour diviser les instruments », a déclaré Oleg Vaisberg, physicien spatial à l’Institut de recherche spatiale et chercheur principal de la charge utile. ULTIMAN et ULTIWOMAN détecteront les ions et les électrons, et un petit détecteur pour étudier comment le plasma du vent solaire interagit avec les petits corps sera également fourni par la partie russe. Cette charge utile mesurera toute atmosphère et ionosphère ténues potentielles de la comète de la ceinture principale, et étudiera l’interaction entre le vent solaire et les deux petits corps.

La mission ambitieuse verra le vaisseau spatial utiliser quatre bras robotiques pour atterrir sur Kamo’oalewa, avec des exercices sur les bras pour fixer la sonde à la surface de l’astéroïde, selon une première mission. contour .

En plus de transporter une capsule échantillon qui livrera des morceaux d’astéroïdes à la Terre, ZhengHe transportera également un nano-orbiteur et un nano-atterrisseur pour la télédétection et l’exploration sur le terrain de la comète 133P. Le vaisseau spatial utilisera un explosif pour exposer le sous-sol de la comète avant le toucher des roues du nanolander; ce robot vise à utiliser ses instruments pour étudier la composition du sous-sol de la comète, avec un intérêt particulier pour l’eau et les volatiles.

La Chine et la Russie ont une longue histoire de coopération dans le domaine des vols spatiaux qui remonte aux années 1950, lorsque l’Union soviétique a soutenu le développement précoce des fusées chinoises. Plus récemment, en mars, la Chine et la Russie signé un protocole d’accord sur la création d’un projet conjoint de lune robotique. La « station de recherche lunaire internationale » consistera en de petits atterrissages de vaisseaux spatiaux au pôle sud lunaire mais pourrait être étendue à de plus grandes structures et éventuellement à des habitats avec équipage.

La Russie, un Station spatiale internationale membre, ne participera pas à la passerelle de la NASA, une initiative visant à établir un avant-poste en orbite lunaire, signalant un changement dans les partenariats entre les principaux acteurs de l’espace.

Suivez nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.