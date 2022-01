Le film délirant pour lequel Jessica Chastain pourrait être nominée pour un Oscar en tant que "Meilleure actrice"

in

CINÉMA

La célébrité a joué un personnage inoubliable en 2021 qui l’amènera à gagner sa statuette. C’est ainsi qu’il a obtenu ses nominations aux Golden Globe et aux Critics Choice Awards.

© GettyC’est ainsi que Jessica Chastain a pu se rendre aux Oscars.

Tout comme il y a des films qui devraient incontestablement atteindre le Prix ​​Oscar, il y en a beaucoup d’autres qui génèrent un débat à ce sujet. Alors que certains cinéphiles sont impressionnés par un certain film, tout autant rejettent la possibilité qu’il se rende à la prochaine saison des récompenses. Oui Jessica Chastain, fait partie de l’un d’entre eux. C’est qu’un film que beaucoup considèrent comme « bizarre », pourrait en fait l’amener à l’avoir nomination pour la meilleure actrice.

Au cours de l’année 2021, il s’est notamment démarqué par sa prestation dans Les secrets d’un mariage, la mini-série créée avec hbo max et dans lequel il jouait un couple troublé avec son grand ami Oscar Isaac. Mais ce projet qui pourrait lui donner une statuette est loin de cette histoire. Il s’agit de Les yeux de Tammy Faye, un film réalisé par Michel Showalter qui a fonctionné comme un biopic du prédicateur télévangéliste.

Avec un scénario d’Abe Sylvia, le long métrage Searchlight Pictures sorti en 2021 présentait des performances de Andrew Garfield, Vincent D’Onofrio, Cherry Jones et Sam Jaegerentre autres talents. De cette façon, l’actrice a réussi à se montrer et à gagner des nominations pour la meilleure actrice dramatique au Golden Globe et Critics Choice Awards, ainsi que le prix de la meilleure performance de premier plan dans le Fête de Saint-Sébastien.

De quoi s’agit-il? Les yeux de Tammy Faye présente à la fois l’ascension puis la chute de cette femme qui s’est illustrée aux côtés de son mari dans les années 1970 et 1980, Jim Baker, pour la mise en place du plus grand réseau mondial de chaînes religieuses. C’est ainsi qu’ils ont acquis une énorme popularité, jusqu’à ce que des irrégularités financières et des scandales mettent fin au célèbre empire.

Andrew Garfield, qui a également participé l’an dernier à Tic, tic… Boum ! et de Spider-Man : Pas de retour à la maison, évoquait à quel point il était complexe de traverser le tournage de ce film dans lequel Jessica Chastain est complètement transformée, au point d’être méconnaissable. « J’espère que je ne jouerai plus jamais quelqu’un comme ce personnage, c’était très douloureux de devoir m’immerger là-dedans, les personnages vivaient dans la peur et se sentaient obligés de remplir leur vie avec trop de richesse matérielle pour l’appeler christianisme”. Un travail qui mérite d’être reconnu !

