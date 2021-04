Assassin’s Creed Valhalla: les fans attristés par le retard du DLC

Ubisoft a annoncé que la prochaine extension DLC pour Assassin’s Creed: Valhalla, Wrath of the Druids, a été retardé jusqu’en mai.

Pour offrir une expérience plus raffinée, nous partageons cela: ⛰️Wrath of the Druids sortira maintenant le 13 mai

Nous travaillons sur un article pour offrir de la transparence et partager des informations sur notre processus de développement Merci pour votre patience. Gardez un œil sur nos réseaux sociaux pour les actualités futures! pic.twitter.com/aQUPR8cWNV – Assassin’s Creed (@assassinscreed)

Le retard a été publié sur le compte Twitter officiel d’Assassin’s Creed. Il disait: «Pour offrir une expérience plus raffinée, nous partageons cela Colère des druides Il sera lancé le 13 mai ».

Ubisoft Il a également noté qu’ils travaillaient sur un article qui offrira une transparence totale sur le processus de développement.

L’extension Wrath of the Druids devait initialement sortir le 29 avril, mais sort maintenant deux semaines plus tard. L’histoire suivra le personnage principal, Eivor, en Irlande, où il rencontrera des membres d’un ancien culte druidique, traquant et découvrant ses membres.

Wrath of the Druids peut être acheté indépendamment ou les joueurs peuvent également accéder aux extensions via le Season Pass, disponible dans le cadre d’Assassin’s Creed: Valhalla Gold, Ultimate et Collector Edition.

