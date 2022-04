La plus grosse erreur commise par le DCEU

in

La saga des films de super-héros née de la main de Zack Snyder et de son Snyderverse cherche une nouvelle direction. Cependant, ils ont trouvé des failles dans sa logique.

©IMDBShazam 2, l’un des prochains films DCEU.

il y a près d’une décennie, homme d’acier C’est devenu le premier film avec lequel l’univers étendu DC (DCEU) a pris forme. Était Zack Snyder responsable de marquer le point de départ d’une saga qui est devenue connue sous le nom de Snyderverse et avait la présence de Henry Cavill Quoi Superman, Ben Affleck Quoi Homme chauve-souris, Gal Gadot Quoi Wonder Woman, Jason Momoa Quoi Aquaman, ezra miller Quoi Éclat Oui Ray Fisher Quoi Cyborg.

L’échec de Justice League (terminé par Joss Whedon par la sortie de Snyder pour des problèmes personnels) était le dernier clou dans un cercueil qui semblait inévitable. L’étude n’a pas été convaincue par la noirceur des histoires des snyderverse et, pour couronner le tout, l’univers cinématographique Marvel (MCU) Il n’a jamais cessé de générer des succès au box-office. Pour cette raison, la décision a été de mettre fin à l’arc des super-héros proposé par Snyder et rechercher des productions plus légères.

Le premier à suivre cette voie fut Aquamandirigé par james blême est devenu un succès retentissant au box-office et a servi à convaincre Images de Warner Bros. Quoi le DCEU Je devais suivre ce chemin. Puis vint le début d’un nouveau super-héros : Shazam. Avec Zacharie Lévi en tant que protagoniste, il a reçu des critiques plus qu’acceptables et a confirmé la tendance qui avait été soulevée dans l’étude.

Cependant, ce changement s’est accompagné d’un bogue qui a une fois de plus entaché le DCEU. était l’utilisateur de Twitter, @hzjoetv, qui a remarqué et soumis un message qui est rapidement devenu viral. Dans la publication, il était possible de voir Shazam dans un magasin de jouets avec un Homme chauve-souris jouet dans ses mains. « Comment c’est Homme chauve-souris a des jouets dans le DCEUfrère? »a été demandé dans une publication qui a dépassé 30 000 aime. En outre, cela a soulevé d’autres doutes, tels que @DailyPowrRangrsqui se demandait : « Comment c’est CC existe à l’intérieur univers dc? ». Ils nous doivent une explication, vous ne pensez pas ?

L’avenir de Flash et Ezra Miller

Parmi les acteurs qui faisaient initialement partie de la DCEUseuls trois restent en vigueur : Jason Momoa, Gal Gadot et Ezra Miller. Cependant, à l’exception de Momoa Quoi Aquaman Il ne semble pas qu’ils aient beaucoup d’avenir devant eux. tandis que pour Gadot il lui reste un troisième et dernier film comme Wonder Womanun Meunier la tournée se terminerait par le premier film de Éclat. Les problèmes juridiques que l’acteur de 29 ans a eu ces derniers temps auraient dépassé la patience des réalisateurs de Images de Warner Bros. qui a non seulement retardé la première de Éclat mais ils pourraient aussi déjà chercher un acteur pour sauver ce super-héros.

