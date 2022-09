La vie de Shari Lewis et Lamb Chop célébrée dans un nouveau livre

Niché avec le Rue de Sesame monstres et habitants du pays de l’imaginaire, Shari Lewis et Lamb Chop résident dans le cœur des enfants (et des adultes) du monde entier. La ventriloque et artiste bien-aimée chante et plaisante à la télévision depuis 1957. Maintenant, l’histoire de Lewis sera partagée dans un tout nouveau livre, « Shari Lewis et Lamb Chop », qui est co-écrit par sa fille, Mallory Lewis, et Nat Segaloff.





Selon The Malibu Times, le livre fera partie d’une biographie et d’une célébration des nombreuses réalisations de Lewis tout au long de l’histoire de la télévision. Lewis a été formée à la célébrité par ses parents, qui étaient déjà des noms établis dans le domaine du divertissement. Son père, Abraham « Doc » Hurwitz, était connu comme le magicien officiel de New York par le maire Fiorello LaGuardia, tandis que sa mère dirigeait le département de musique dans les écoles du Bronx. Shari se produisait déjà à l’âge de 13 ans, devenant rapidement à l’aise devant le public, avant de décrocher sa première grande pause en marionnettiste sur le Capitaine Kangourou Afficher. Peu de temps après, Lewis jouait dans ses propres émissions spéciales et apparitions à la télévision.

FILM VIDÉO DU JOUR

Le premier programme de Lewis était Le spectacle de Shari Lewis sur NBC, débutant en 1960 et se poursuivant jusqu’en 1963. L’émission mettait en vedette Lewis et ses compagnons de marionnettes, dont Lamb Chop, Charlie Horse et Hush Puppy. Alors que les premiers débuts officiels de Lamb Chop étaient sur Capitaine Kangourouc’était Le spectacle de Shari Lewis où le courageux agneau chaussette est devenu célèbre. Alors que le public est tombé amoureux de Lewis et de son agneau, elle jouait toujours dans un système qui était incliné contre elle. Les années 1950 et 1960 n’étaient pas exactement favorables à une femme entrepreneure, aussi célèbre soit-elle. Mallory s’est entretenue avec le Malibu Times de certains des problèmes auxquels sa mère était confrontée.

« Ma mère était une femme entrepreneure avant que les femmes ne soient entrepreneures. Il existe aujourd’hui un si grand nombre des mêmes problèmes qui existaient lorsque ma mère a commencé. Quand mes parents se sont rencontrés, ma mère gagnait 10 fois ce que mon père gagnait, et il a dû signer pour qu’elle ait une carte de crédit. Les femmes peuvent désormais obtenir leurs propres cartes de crédit, mais le fardeau de la garde des enfants, le fardeau mental de la gestion d’une maison incombe toujours aux femmes. Ma mère s’est battue très fort contre ça.

Apprendre à connaître la seule et unique Shari Lewis

Shari Lews et côtelette d’agneau

Alors que la génération des baby-boomers connaissait Shari Lewis depuis Le spectacle de Shari Lewis et Capitaine Kangouroula génération Y la reconnaît probablement mieux comme la femme derrière Jouer avec Lamb Chop. La série musicale a été diffusée sur PBS de 1992 à 1995 et se concentrait davantage sur la philosophie « Ne restez pas assis là, venez jouer avec moi! » L’émission comporterait un montage rapide, un humour rapide et des chants en accompagnement. Les parents de l’époque sont susceptibles de regarder en arrière sur l’émission avec joie ou des accès de rage à l’une des chansonnettes les plus infâmes de l’émission, « La chanson qui ne se termine pas », qui joue à la fin de chaque épisode.

Malgré ses décennies à la télévision, Shari était une personne très privée. Selon Mallory, sa mère était « très dévouée à son travail, mais était aussi une femme d’affaires, une mère, une épouse, une aventurière et une militante politique. Les gens ont beaucoup d’idées fausses sur qui était Shari Lewis.

Shari Lewis est décédée en 1998, succombant à une pneumonie virale alors qu’elle subissait une chimiothérapie; elle avait 65 ans. Malgré son décès, Shari a été une figure marquante dans la vie de nombreux enfants et adultes. Mallory reçoit toujours du courrier de fans au nom de sa mère.

« Ma mère était très spéciale pour les gens. Les histoires sont, ‘J’ai eu une enfance difficile et ta mère était mon seul endroit sûr.’ Ou, ‘ Toute la famille s’est assise et a regardé ta mère à la télé. C’était l’un des moments heureux chaque semaine quand elle est venue. Ou, ‘J’ai eu le béguin pour ta mère.’ Les bons interprètes pour enfants nous rappellent quand nous nous sentions en sécurité et quand le monde était un endroit plus simple.

Après la mort de sa mère, Mallory a ramassé le petit agneau et la joue depuis. Le duo parcourt toujours le monde et peut être trouvé sur TikTok (@yourfavlambchop). Mallory a parlé de l’importance de garder l’esprit de sa mère et de sa sœur (chaussette) en vie.

«Je ne pouvais pas imaginer un monde où Lamb Chop serait mort aussi. J’adorais être la sœur de Lamb Chop. Je voulais que mon fils ait cette joie et il l’a fait.

Il y a aussi un documentaire en développement centré sur Shari et Lamb Chop destiné à une sortie au printemps; le film est réalisé par Lisa D’Apolito. Entre-temps, Shari Lewis et la boutique d’agneau sera disponible partout où les livres seront vendus le 18 octobre.