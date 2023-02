Paul Rudd partage son plus grand doute sur la scène d’épilation d’une vierge de 40 ans

La vierge de 40 ans est l’une des comédies qui a aidé Paul Rudd devenir la star hollywoodienne qu’il est aujourd’hui. Alors qu’il est désormais surtout connu pour avoir incarné Scott Lang, alias Ant-Man, dans le MCU, l’acteur n’a jamais oublié les films comiques qui l’ont mis sur la voie du succès. En parlant récemment avec GQl’acteur a rappelé un détail intéressant sur la célèbre scène d’épilation de La vierge de 40 ans.

La scène en question a vu le rôle principal du film, Steve Carell, subir ce qui semblait être une séance d’épilation à la cire atroce. Selon Rudd, la scène impliquait que Carell se faisait épiler la poitrine, mais une chose que Rudd ne croit pas, c’est que la femme qui faisait l’épilation était la professionnelle qu’elle prétendait être. Il expliqua:

« Quand Steve se faisait épiler dans cette scène, il l’était vraiment. La fille qui l’a fait a dit que sa famille possédait un salon, elle l’a fait. Et c’est comme, je ne pense pas que c’était vrai, je ne pense pas qu’elle l’ait jamais fait. C’est comme une de ces choses où vous engagez un acteur, et c’est comme, ‘Pouvez-vous monter à cheval ?’ Je sais monter à cheval. ‘Pouvez-vous cirer un coffre?’ « Je peux totalement cirer un coffre. »

Nous y jouions, évidemment. Je ne sais pas si c’est vrai que Romany était vraiment mal à l’aise et voulait partir, mais je veux dire que c’était vraiment… Comme si c’était douloureux. Nous avons mis en place 5 caméras car une fois que vous l’avez fait, vous n’allez plus pouvoir revenir en arrière et le refaire. Steve est hilarant. Il savait crier et rendre ça drôle. Vous venez aussi avec des blagues à la volée. Je pense que juste le motif dans lequel il a été ciré, il ressemblait à une citrouille. Alors, c’est comme, ‘Tu ressembles à un homme-o’-lanterne.' »