Marvel : l’actrice des Eternals qui était déjà dans le MCU comme un autre personnage décédé et dont personne ne se souvient

Blancheporte Housse de couette 1 personne 140x200cm - gris - Linge de lit Vague microfibre - Blancheporte

Idée déco : Avez-vous déjà fait l'expérience des draps en microfibre ? Une douceur dont vous ne pourrez plus vous passer. Un motif délicat décliné sur toute une gamme de beau linge ! Parole d'expert : - Son tissu en microfibre apporte un toucher extrêmement doux et satiné. - Entretien facile : séchage rapide et repassage inutile. Plus de détails : - Taie carrée forme sac 65 x 65 cm, 2 faces différentes. - Taie rectangulaire, forme sac 50 x 70 cm, 2 faces différentes. - Taie de traversin 85 x 185 cm, imprimé continu coordonné sur fond clair. - Drap plat 240 x 300 cm, motif effet placé sur fond foncé. - Drap housse 90 x 190 cm, 140 x 190 cm ou 160 x 200 cm, coins bien emboitants, imprimé continu coordonné sur fond chocolat. - Housse de couette 140 x 200 cm, 200 x 200 cm ou 260 x 240 cm, 2 faces différentes. Forme bouteille pour bien border. - Microfibre 100% polyester. - Fabriqué en France.