La préquelle de Predator est inspirée d’un jeu vidéo populaire

Curiosités

C’est ce qu’a déclaré le réalisateur du nouveau film mettant en vedette l’un de ces chasseurs interstellaires, qui dans ce cas est une préquelle.

©IMDBPrédateur

La franchise Prédateur a captivé les amateurs d’horreur et de science-fiction en présentant ces horribles chasseurs interstellaires dotés d’une technologie de pointe et d’une soif de sang. Dans tous les films, ces extraterrestres aux dreadlocks choisissent des proies qui peuvent signifier un certain degré de difficulté pour eux et c’est pourquoi ils gardent les trophées de ceux qui tombent au combat contre eux. Bien sûr, nous parlons de prix comme des crânes ou des épines…

Le dernier volet de la saga a eu lieu en 2018 et s’intitulait Le prédateur. Jamais une suite à ce titre n’a eu le même degré de succès et d’intensité que le film original, mettant en vedette le héros d’action historique Arnold Schwarzenegger. Cette entrée avait beaucoup de suspense ajouté à l’action qui s’est déroulée dans la jungle avec un groupe d’opérations spéciales.

le prédateur revient

À présent, Dan Trachtenberg travaille sur une préquelle de la bande originale qui atteindra le service de streaming populaire Hulu et aura pour titre Proie. Ce que nous savons de l’intrigue : Elle se déroule 300 ans dans le passé dans la nation Comanche où Naru, une guerrière qualifiée de cette communauté, protège sa tribu d’un chasseur intergalactique impitoyable qui possède de grandes avancées technologiques.

Le cinéaste a profité de ses réseaux sociaux pour féliciter Corey Balrog, auteur de la dernière version de Dieu de la guerre qui est récemment venu au PC. Ainsi, Trachtenberg a posté : « Alors que God of War de Cory Barlog obtient une certaine reconnaissance pour sa sortie sur PC, je vais accumuler ces distinctions et souligner : il a eu une certaine influence sur Prey. ».

Spéculation : Est-il possible que Naru ait une figure comme son père ou un autre mentor pour l’aider dans sa lutte inégale contre le Prédateur? De cette façon, nous pouvons trouver une certaine similitude avec la dynamique de Dieu de la guerre où Kratos est accompagné de son fils Atreus lors des différentes alternatives posées par le jeu vidéo violent qui a conquis tant de joueurs sur toute la planète.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂