« Betty la fea »: l’arnaque de milliers de dollars subie par Yolanda Rayo, la chanteuse de « Ça dit de moi »

Yolanda Rayo est une chanteuse et actrice colombienne, auteur-compositeur-interprète de la chanson « Se dice de mi », devenue le thème international reconnu de la telenovela colombienne « Je suis Betty la moche», Qui à ce jour a pris de nombreuses fois au fil des ans une place dans le top 10 des charts Netflix dans divers pays d’Amérique latine.

Yolanda Rayo Il a été bien positionné tant au niveau national qu’international car on lui a attribué un grand talent pour la musique. L’un des succès qui l’ont aidé dans sa carrière était de passage « La nouvelle star des chansons », le concours musical de la télévision colombienne présenté par Jorge Baron et dans lequel il a gagné en tant que meilleur chanteur de l’année.

La chanteuse Yolanda Rayo à ses débuts, il a rejoint le Orchestre des exclusivités d’Alex il y a environ 10 ans, une autre impulsion qui l’a aidé à continuer à construire sa carrière artistique pendant quelques années après avoir clôturé son cycle d’orchestres avec le Groupe d’incendie, puisqu’il a décidé plus tard de se lancer en tant que soliste dans le monde de l’enregistrement musical « Métamorphose ».

Ce n’est un secret pour personne que dans le monde criminel, personne ne peut être dispensé de tomber dans l’un de ces actes et encore moins s’il s’agit de quelqu’un dont ils peuvent être proches. Est ce qui est arrivé à Yolanda Rayon il y a quelque temps et qu’il a décidé de le dire aux médias. Continuez à lire et découvrez les détails de la façon dont il a été victime d’une arnaque.

L’ARNAQUE DE MILLIERS DOLLARS QUE YOLANDA RAYO A SOUFFRÉ, CHANTEUSE DE «SE DICE DE MI», SUJET DE «BETTY LA FEA»

Pour Yolanda, c’est une expérience qui lui a appris à ne pas faire confiance aux gens de cette façon. (Photo: Instagram)

Dans sa présentation au programme « Le Web » a décidé de faire la lumière sur ce qui lui avait été fait. Yolanda a mentionné que celui qui l’a arnaquée était Carlos Alberto Rusinque, quelqu’un de connu, mais aussi proche d’elle et de sa famille puisqu’ils se connaissaient depuis leur plus jeune âge, c’est pourquoi elle n’a pas hésité à faire affaire avec lui.

Auparavant, ils avaient fait des affaires et tout s’était bien passé, c’était une vente d’un véhicule que le chanteur a fait à la famille, une entreprise qui a progressé et qui a été fermée sans inconvénient. C’était l’une des raisons pour lesquelles Yolanda Rayo il leur faisait confiance en cas d’affaires futures avec eux.

Rayon a commenté dans son entretien ce qui suit:

«El Mono Rusinque se consacre à l’achat et à la vente de voitures chez un concessionnaire, j’ai eu l’opportunité de lui vendre une voiture, quand ils ont changé le pick and plate, il avait deux voitures et je lui en ai vendu une, c’est là que j’ai rencontré son fils Carlos Alberto Rusinque «

En utilisant la bonne réputation de votre père, Carlos Rusinque J’ai peut-être arnaqué non seulement Yolanda mais aux autres en disant à tout le monde que son père est un honnête homme. « Il dit qu’il est un homme honnête parce que tu sais à quoi ressemble mon père » fit remarquer le chanteur.

Yolanda Rayo (Photo: Twitter)

«C’est grâce au père que nous avons découvert qu’il était un joueur, il dépense tout l’argent dans le casino. Il enveloppe les gens jusqu’à ce qu’il leur fasse consigner de l’argent. (…) Il met la santé de ses filles en jeu, dit qu’il ne peut pas tenir ses rendez-vous parce qu’il est à la clinique, que sa femme ou sa mère »a-t-il ajouté.

Carlos Rusinque en moins d’un mois et demi, je l’aurais arnaqué d’un montant de 10 millions 200 mille pesos, ayant avec Yolanda depuis le début un traitement aimable et intéressé parce qu’elle se sentait en confiance pour faire des affaires avec lui, mais tout cela faisait partie de ses mensonges.