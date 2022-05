Qui sont les couples au casting de « Welcome to Eden » dans la vraie vie

Dans « bienvenue à l’éden”, nouvelle série espagnole de NetflixAmaia Salamanca et Guillermo Pfening incarnent le couple fondateur de la Fundación Edén qui, après une fête spectaculaire sur une plage privée, sélectionne un groupe de jeunes pour rejoindre la secte qu’ils dirigent.

En plus de ne pas leur permettre de quitter l’île, ils obligent les autres membres de la fondation à établir des liens avec les nouveaux afin qu’ils renoncent à rentrer chez eux. Par conséquent, Zoa est jumelée avec Nico, Charly avec Maika, Ibón avec Alma et Africa avec Erik.

Mais qui sont les partenaires d’Amaia Salamanca, Amaia Aberasturi, Belinda, Lola Rodríguez, Sergio Momo, Begoña Vargas, Ana Mena et Berta Vázquez dans la vraie vie ?

LES COUPLES DU CAST DE « WELCOME TO EDEN » DANS LA VRAIE VIE

1. Belinda (Afrique)

Le chanteur et interprète espagnol, naturalisé mexicain, qui joue l’Afrique dans « bienvenue à l’éden» est célibataire après sa séparation d’avec le chanteur chrétien nodal. Bien que certains fans espèrent toujours une réconciliation, Bélinda Elle semble concentrée sur sa carrière.

Le couple s’était déjà fiancé et leur mariage était prévu sous peu (Photo : Belinda / Instagram)

2. Amaia Salamanque (Astrid)

Amaia Salamanque Il est en couple depuis douze ans avec l’homme d’affaires Rosauro Varo, avec qui il a trois enfants : Olivia, sept ans, Nacho, six ans, et Mateo, cinq ans. Le couple s’est rencontré en 2010 lors d’une fête à Ibiza et depuis lors, ils ont clairement indiqué qu’ils voulaient fonder une famille.

Amaia Salamanca dans le rôle d’Astrid dans « Bienvenue à Eden » (Photo : Netflix)

3. Begoña Vargas (Bel)

Bel est une actrice espagnole de 22 ans et a eu une relation amoureuse avec Óscar Casas pendant trois ans. Bien qu’ils aient décidé de se séparer, Begona Vargas et le frère cadet de Mario Casas ont encore quelques clichés publiés sur leurs réseaux sociaux.

4. Amaia Aberasturi (Zoa)

Bien qu’Amaia Aberasturi, l’actrice espagnole qui interprète Zoa dans « bienvenue à l’éden», a confirmé être actuellement en couple, n’a pas encore dévoilé l’identité de sa compagne et préfère garder sa romance privée.

Amaia Aberasturi dans le rôle de Zoa dans « Welcome to Eden » (Photo : Netflix)

5. Alex Pastrana (Ulysse)

L’acteur vénézuélien de 30 ans qui incarne Ulises dans la nouvelle série espagnole de Netflix Il était lié à Paula Baena en raison de leur proximité et de certaines photographies, mais les deux ont précisé qu’ils ne sont que des amis.

6. Sergio Momo (Nico)

Tout semble indiquer que Sergio Momo, reconnu pour sa participation à la troisième saison d' »Elite », n’a pas de partenaire ou préfère le garder privé, puisque sur son compte Instagram il ne partage que des choses sur son travail.

Sergio Momo dans le rôle de Nico dans « Bienvenue à Eden » (Photo : Netflix)

7. Lola Rodríguez

L’actrice, étudiante en psychologie et militante de la communauté LGBTQ+ qui joue Maika dans « bienvenue à l’éden” n’a pas non plus partagé d’indices sur une éventuelle romance.