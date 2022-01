League of Legends désactive le Quimtech Dragon des jeux multijoueurs

Lors de sa pré-saison 2022 à la fin de l’année précédente, le jeu du genre MOBA, League of Legends, ajouté un certain nombre de nouveaux mécanismes à vos jeux. Nouveaux éléments, nouveau contenu de personnalisation de profil, mais ce qui ressort le plus, c’est l’introduction des dragons femelles quimtech Oui hextechde nouveaux ennemis épiques de la jungle qui modifieraient l’environnement de la Faille de l’invocateur, ainsi que des buffs passifs pour l’équipe qui prend son âme, comme le font déjà d’autres dragons élémentaires.

La dragon hextech, fait apparaître des portails dans toute la jungle, permettant aux joueurs de se déplacer plus rapidement dans la jungle. D’autre part, le Dragon Chimtechcrée des nuages ​​de gaz à travers la jungle, rendant les personnages invisibles à l’intérieur, un ajout qui n’a apparemment pas convaincu la communauté LoL.

Actif depuis quelques mois, Riot Games a décidé de désactiver le dragon Quimtech de la liste de dragons que le jeu possède déjà, car selon les commentaires via les réseaux sociaux, ainsi que les sondages des joueurs MOBA, l’ajout de l’élément Quimtech a été trop frustrant dans le jeu, surtout si l’équipe ennemie avait un très gros avantage sur vous, cela donnait lieu à des chasses en groupe à l’intérieur de la jungle, ce qui ne laissait pas le temps au joueur de réagir.

Par conséquent, dans les prochains jeux multijoueurs de League of Legends, le dragon Quimtech ne sera pas trouvé, et donc son âme et son terrain seront désactivés. Malgré cela, les développeurs du jeu prévoiront des changements dans sa conception pour résoudre certains des problèmes des versions actuelles, en conservant le design avec lequel il avait été proposé depuis la création du dragon.

Selon Riot Games, il n’y a pas de moment précis pour que cet ennemi soit ramené dans les jeux, mais cela signifie qu’il y a une chance que le dragon Quimtech ne soit pas ramené avant un certain temps. La société a précisé que son objectif est de rendre Summoner’s Rift dans le meilleur état possible et qu’elle ne se reposera pas tant qu’elle n’aura pas fait fonctionner ce nouvel ajout, qui sera désactivé dans les prochains jeux. Enfin, il a remercié la communauté pour ses commentaires et pour sa patience dans cette série de changements de pré-saison, qui sont introduits chaque année dans le jeu.