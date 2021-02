La première voiture d’Apple sera en collaboration avec Hyundai, mais des partenariats avec General Motors et PSA ne sont pas exclus, selon Kuo

Nous avons l’idée depuis des années qu’Apple pourrait entrer dans le monde de l’automobile et pour l’instant, tout ce que nous voyons est l’intégration de son logiciel avec CarPlay. Mais il est vrai que depuis quelques mois les rumeurs et les fuites se multiplient, d’autant plus que Hyundai a apparemment échappé à l’intérêt de ceux de Cupertino pour une collaboration, et maintenant c’est l’analyste bien connu Ming Chi-Kuo qui revient sur le terrain chargé de plus de fuites.

Selon Kuo Le développement des voitures Apple et Hyundai se poursuit, laissant entendre qu’ils utiliseraient la plate-forme de véhicule électrique du constructeur sud-coréen. Mais ce qu’il ajoute, c’est qu’il n’exclut pas une collaboration ultérieure avec General Motors ou le groupe PSA (Peugeot, Citroën, DS, Opel et Vauxhall), avec lesquels les portes de celui-ci semblent encore assez ouvertes en développement.

Que les portes ne se ferment plus à plus de collaborations

Dans AppleInsider, ils collectent les informations fournies par Kuo. Sur la base de ce qu’il a pu enquêter, il affirme qu’Apple travaillera avec Hyundai sur un modèle initial qui pourrait conduire un partenariat avec PSA et GM.

Sur ce premier modèle, l’analyste parle d’être construit sur la plateforme E-GMP de Hyundai. Une plate-forme qui utilise deux moteurs, un essieu moteur intégré et une suspension à cinq points. En outre, il intègre également un système de batterie d’une autonomie de 500 kilomètres qui, selon le constructeur, intègre une charge rapide (jusqu’à 80% en seulement 18 minutes).

Sur E-GMP Nous vous le disons en détail dans sa présentation de décembre, avec des détails comme une accélération de 0 à 100 kilomètres / heure en 3,5 secondes.

En plus de parler des possibilités, Kuo rappelle qu’Apple devra rechercher une collaboration considérable si son objectif est de construire sa propre voiture (surtout si elle est également autonome et relativement peu conventionnelle). Ce serait un produit pour lequel ils auraient besoin de fournisseurs et d’une infrastructure qu’ils ne possèdent en principe pas, d’où il est raisonnable de penser qu’Apple pourrait se concentrer sur le matériel et les logiciels de conduite autonome, la conception et l’intégration de son écosystème.

Comme ils l’ont expliqué à l’époque, ils prévoient d’avoir 23 modèles entièrement électriques d’ici 2025, certains 11 modèles construits sous cette nouvelle plateforme modulaire (sans exclure d’élargir ce nombre si le marché de la voiture électrique continue de s’accélérer), qui correspondrait aux dates Kuo (début de production en 2024, donnant 2028 comme date la plus proche d’un lancement), bien que sans lien confirmé entre les deux informations .

Apparemment, l’accord sera officialisé en mars entre Hyundai et Apple, nous serons donc vigilants au cas où il aurait communiqué. Bien que ce soit accidentel, par des précédents.