« Better Call Saul »: qui sont Betsy et Craig Kettleman

La sixième et dernière saison de « Better Call Saul » créé le 18 avril 2022 et dans ses deux premiers épisodes, Jimmy (Bob Odenkirk) et Kim (Rhea Seehorn) élaborent un plan pour faire tomber Howard Hamlin (Patrick Fabian) impliquant deux personnages familiers.

Il s’agit de Betsy (Julie Ann Emery) et Craig Kettleman (Jeremy Shamos), apparus dans la première saison du spin-off de « Breaking Bad”. Après ce qui s’est passé, le couple a une entreprise de déclaration de revenus qu’il gère depuis une maison mobile au milieu du désert.

Bien que Betsy ne soit pas ravie de la visite de Jimmy, elle est heureuse de le voir. Jimmy et Kim veulent détruire Howard Hamlin pour forcer un règlement dans l’affaire Sandpiper, alors ils cachent de la drogue dans le casier d’Howard dans un country club et convainquent les Kettlemans qu’il ne leur a pas donné de conseils juridiques à cause de sa dépendance.

Bien que Jimmy les ait forcés à signer un accord avec lui pour être son client avant de révéler cette information, Betsy le congédie rapidement après l’avoir entendue. Que se passera-t-il dans le prochain épisode de la dernière saison de « Tu ferais mieux d’appeler Saul” ?

Les Kettleman se cachent dans une tente lors de la première saison de « Better Call Saul » (Photo : AMC)

QUI SONT BETSY ET CRAIG KETTLEMAN ?

Craig et Betsy Kettleman sont maris, parents de Warren et Jo Jo et complices du vol de 1,6 million de dollars au Trésor du comté de Bernalillo. Lorsque Jimmy leur demande d’être leur avocat, le premier semble disposé à accepter le marché, mais Betsy l’interrompt et demande un peu de temps pour y réfléchir.

Peu de temps après, ils deviennent clients de Howard Hamlin et Kim Wexler au cabinet d’avocats Hamlin, Hamlin & McGill. Même si les choses ne s’arrangent pas avec le couple attendu, puisqu’ils doivent échapper à Nacho Varga qui envisage de saisir l’argent volé.

Suite à leur disparition, la police pense que les Kettleman ont été kidnappés par Nacho, mais Jimmy les retrouve dans le champ voisin. Pour l’empêcher de les donner, Betsy lui offre trente mille dollars, que le protagoniste de « Tu ferais mieux d’appeler Saul » vous acceptez. Cependant, Kim était déjà au courant de tout et les oblige à rebrousser chemin.

Lorsque Kim leur conseille de ne pas aller en procès et de remettre les 1,6 million de dollars à l’accusation pour réduire la peine de Craig de 30 ans de prison à un maximum de 16 mois, les Kettleman licencient Kim et contactent Jimmy, qui, lors d’une rencontre en danger, demande à Mike de trouver l’argent.

En fin de compte, Craig et Betsy Kettleman sont obligés de retourner à HHM et d’accepter l’accord de l’accusation. Howard est chargé d’annoncer la résolution à la presse.