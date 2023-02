La première figurine Funko Pop de Cocaine Bear dévoilée

La nouvelle star de l’horreur, l’animal titulaire de Ours cocaïne, a rejoint la famille Funko. Par Screen Rant, un premier aperçu de la figurine officielle de Funko Pop pour Ours cocaïne a été révélé. Le dévoilement vient dans un nouveau teaser pour Ours cocaïne marchandise qui comprend également un aperçu d’une nouvelle affiche exclusive de Mondo. Vous pouvez consulter ce teaser ci-dessous pour avoir un premier aperçu officiel de ces deux objets de collection.





La figurine Funko Pop fait allusion à la nature violente du film classé R. Ours cocaïne est sans vergogne avec son chaos sanglant, il est donc normal que la version Pop de l’animal soit complète avec un membre coupé. Mais alors que l’ours est celui qui tue dans le film, il est aussi victime des circonstances. Il s’inspire de l’histoire vraie d’un ours qui a fait une overdose et est mort après avoir ingéré une grande quantité de cocaïne abandonnée dans une forêt de Géorgie. L’écrivain Jimmy Warden a déclaré que le film était une histoire de vengeance écrite avec le fantasme de se demander ce qui se serait passé si cet ours avait survécu.

« Ce que j’ai vraiment aimé dans l’histoire, c’est la plausibilité de tout cela. Un ours a mangé un tas de cocaïne. C’est vraiment arrivé », nous a récemment dit Warden dans une interview exclusive. « Et puisque la folie de ce que je créais a commencé par un incident réel, cela a pu ancrer le tout dans la réalité. Personne ne pourrait jamais dire: » Bon titre, mais cela n’arriverait jamais. Un ours, faisant de la cocaïne? Psh. Ouais, eh bien, c’est arrivé ! C’est un grand incident incitatif.

Il a ajouté: « L’ours mourant immédiatement serait un film assez court (et extrêmement triste), donc c’est mon fantasme étrange sur ce qui aurait pu se passer si l’ours avait survécu. »





Cocaine Bear a aussi un jeu vidéo

Avant la sortie du film, il a également reçu un jeu vidéo promotionnel lié. Utilisant des graphismes 8 bits rappelant les jeux vidéo rétro, le jeu a été surnommé Ours cocaïne : l’ascension de Pablo Escobear. C’est dans la veine de Pac-Man, alors que les joueurs contrôlent l’ours à travers un labyrinthe pour consommer des humains tout en s’alimentant avec des tas de cocaïne. Le jeu a été rendu gratuit sur CocaineBear.movie/game.

Elizabeth Banks a réalisé Ours cocaïne en utilisant un script de Jimmy Warden. Le film met en vedette Keri Russell, O’Shea Jackson Jr., Christian Convery, Aldren Ehrenreich, Margo Martindale et feu Ray Liotta.

Ours cocaïne joue maintenant dans les salles de cinéma.