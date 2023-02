Kelly Rowland à la tête du Mea Culpa de Tyler Perry

Kelly Rowland est prêt à jouer dans Netflixc’est Mea culpa. Deadline rapporte que le film sera écrit, réalisé et produit par Tyler Perry. Le lauréat du Grammy et du Billboard Music Award dirigera la distribution de l’ensemble qui comprend également Trevante Rhodes, Sean Sagar, Nick Sagar et Ron Reaco Lee.





Rowland a eu sa juste part d’apparitions à l’écran. Elle a fait ses débuts sur grand écran en 2002 grâce au film slasher de Ronny Yu Freddy contre Jason. Depuis, elle a joué dans plusieurs films tels que Pensez comme un homme, le remplisseur de siège, le noir est roi, les mauvais cheveux et beaucoup plus. Tyler Perry a également fait sa marque dans l’industrie après avoir créé et interprété la femme âgée nommée Madea. Le producteur milliardaire a fait ses débuts en tant que personnage de Madea à travers la série Journal d’une femme noire folle, qu’il a écrit, produit et mis en scène. Le cinéaste prolifique a depuis créé une longue liste de contributions à l’industrie du cinéma et de la télévision.

FILM VIDÉO DU JOUR

Mea Culpa marquera la première collaboration entre la musicienne Kelly Rowland et le magnat du multimédia Tyler Perry. Rowland coproduira également le drame alors que Perry produit le film via Tyler Perry Studios avec le président Angi Bones et Will Areu. Les acteurs et l’équipe devraient commencer le tournage ce printemps.





Le partenariat de Tyler Perry avec les services de streaming

Studios Tyler Perry

Mea culpa est le cinquième projet sur lequel Perry travaillera dans le cadre de son accord avec Netflix. Il a déjà réalisé le film 2020 de Netflix Une chute de grâcele grand retour de Madea à l’écran à travers Un retour à la maison Madeaun drame d’époque Le blues d’un jazzman et la prochaine série dramatique Six Triple Huit qui est maintenant en production. Outre son contrat Netflix, Perry a également signé un contrat de quatre images avec Amazon Studios avec WME et Johnson Shapiro. Il est sur le point d’écrire, de réaliser et de produire quatre longs métrages qui seront publiés via Prime Video.

Mea culpa est un drame juridique qui raconte l’histoire d’une avocate de la défense pénale qui cherche à gérer une affaire majeure qui l’aiderait à définir sa carrière. Elle voulait décrocher une affaire assez importante pour faire d’elle une associée dans son cabinet. Avec sa détermination à gagner une grande affaire, elle a décroché une affaire où elle est chargée de défendre un artiste louche, qui est un meurtrier potentiel. Elle doit défendre l’artiste accusé d’avoir tué sa petite amie. Cela a rendu son rêve de sécuriser son partenariat difficile car l’affaire est compliquée.