La première bande-annonce officielle du redémarrage de Gossip Girl est enfin là et c’est étrange AF

Gossip Girl est de retour avec un tout nouveau casting, de tout nouveaux personnages et un tout nouveau drame.

L’attente est terminée. Après des mois d’attente, HBO Max a enfin sorti son Une fille bavarde redémarrez la bande-annonce et cela semble emblématique.

Dès que HBO Max a annoncé qu’ils ramèneraient Une fille bavarde, les fans de la série originale ont hâte d’en savoir plus à ce sujet. La nouvelle série se déroule dans le même univers que l’original mais avec une toute nouvelle distribution et de nouveaux personnages. En d’autres termes, il y a une toute nouvelle génération d’élite de Manhattan à rencontrer, à connaître et à obséder.

HBO Max a révélé le casting il y a quelque temps, mais maintenant la première bande-annonce est là avec nos premiers aperçus des nouveaux personnages.

La première bande-annonce officielle du redémarrage de Gossip Girl est enfin là. Image : HBO Max

Dans la bande-annonce, l’intrigue de base du redémarrage devient immédiatement claire. Julien (Jordan Alexander) est la nouvelle reine B de l’Upper East Side à la Blair et la série commence avec l’invitation de Zoya (Whitney Peak), un personnage de type Jenny/Dan, dans sa clique. Cependant, il semble que le drame se déroulera peu de temps après avec de la tricherie, des coups de poignard dans le dos et de nombreux triangles amoureux.

Max (Thomas Doherty) semble également être un personnage de style Chuck. Cependant, la bande-annonce montre qu’il sera explicitement homosexuel et qu’il aura des relations avec les filles et les garçons de la série, y compris Aki (Evan Mock). Le créateur de la série avait précédemment annoncé que le redémarrage serait « très très étrange » et il semble que la série tiendra ses promesses.

Ce ne serait pas Une fille bavarde sans Gossip Girl, cependant, et la bande-annonce se termine avec Gossip Girl annonçant son retour dans l’Upper East Side. Qui elle est dans cette série n’a pas encore été révélée, mais il semble qu’elle exposera régulièrement tout le linge sale des personnages. Mieux encore, elle le fera via Une fille bavardeson propre compte Instagram.

Oui. Il semble que vous pourrez suivre le drame de l’émission sur Instagram ainsi que la série elle-même, alors suivez le Une fille bavarde Page Instagram pour suivre l’émission comme si c’était la vraie vie.

Une fille bavarde sera diffusé chaque semaine sur HBO MAX à partir du 8 juillet de cette année. Regarderez-vous ?

