Pourquoi Viggo Mortensen a dit non à jouer au Wolverine dans X-Men

C’est une tranche bien connue des anecdotes sur les films que Hugh Jackman n’était pas le premier choix du studio pour le rôle du mutant bien-aimé Wolverine dans les années 2000. X Men. Plusieurs acteurs étaient beaucoup plus élevés sur les listes de la 20th Century Fox et du réalisateur Bryan Singer, y compris le Seigneur des Anneaux star Viggo Mortensen, qui a maintenant fourni un aperçu des raisons pour lesquelles il a refusé.

« Ce qui me dérangeait à l’époque était juste l’engagement de films sans fin de ce même personnage encore et encore. J’étais nerveux à ce sujet. Et aussi il y avait certaines choses … je veux dire, ils ont redressé la plupart d’entre eux, mais je a emmené Henry à la réunion que j’ai eue avec le réalisateur comme une sorte de porte-bonheur et de guide. Au fond de moi, je pensais qu’il pouvait aussi apprendre quelque chose, parce que j’ai laissé Henry lire le scénario et il dit: est faux, ce n’est pas comme ça. ‘ »

Viggo Mortensen a emmené son fils, Henry, à la réunion avec lui. En tant que fan du personnage, Henry a pu fournir un jugement détaillé sur ce que Singer faisait avec Wolverine et Les X-Men, quelque chose qui a finalement été utile lorsque le réalisateur a demandé à Henry s’il connaissait le matériel.

«Et il dit ‘ouais, mais il ne ressemble pas à ça,’ Et tout d’un coup, le réalisateur tombe sur lui-même et puis le reste de la réunion a été lui expliquant en détail à Henry pourquoi il prenait certaines libertés. Nous sommes sortis de là, et Henry demande s’il va changer les choses dont il lui a parlé, et je dis que je ne pense pas. Je ne vais pas le faire de toute façon, parce que je ne suis pas sûr de vouloir être Je fais ça pendant des années, puis quelques années plus tard, je fais 3 Lord Of The Rings alors qui sait. «

En 2000, Mission: Impossible 2 La star Dougray Scott était prête à jouer Carcajou en premier X Men avant d’abandonner en raison de conflits d’horaire. Après que le rôle ait été refusé par Russell Crowe, Hugh Jackman a finalement été choisi avec seulement quelques semaines pour se préparer. Depuis, le X Men La franchise, et Wolverine en particulier, ont connu un énorme succès, et bien que Mortensen aurait certainement été un excellent choix, l’acteur n’a aucun regret, estimant comme la plupart le font que Jackman était le bon choix.

« Je pense qu’il a très bien fait. Je suis sûr que personne ne pourrait imaginer que quelqu’un le fasse mieux que lui de toute façon. »

Bien que l’on ne sache pas exactement comment Marvel Studios prévoit de se plier Les X-Men dans le MCU, (bien que la série Disney + WandaVision peut avoir fourni des indices), on a récemment demandé au président de Marvel Studios, Kevin Feige, s’il avait un acteur en particulier en tête pour reprendre le rôle de Wolverine. Inutile de dire que l’honcho principal de Marvel a répondu par un « non » assez définitif.

Bien que Feige ait rapidement mis fin à toute conversation sur Wolverine en particulier, il a révélé des détails intéressants concernant l’approche de Marvel au plus large. X Men la franchise. «Vous savez à quel point j’aime les X-Men», dit-il. « J’ai déjà dit que c’est là que j’ai commencé. Je ne peux rien vous dire avant que nous l’ayons annoncé, mais rassurez-vous, les discussions ont été longues et continues en interne. » Donc, il est prudent de supposer que Wolverine et les X-Men partageront un jour l’écran avec le reste de la liste Marvel. Certains ont même envisagé Viggo Mortensen comme le nouveau Magneto.

Quant à Mortensen, il a récemment fait ses débuts en tant que réalisateur dans le drame Falling, dans lequel il joue également. Cela nous vient grâce au podcast Happy Sad Confused.

