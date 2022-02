 » Jujutsu Kaisen  » aura une deuxième saison en 2023

Avec la préquelle « Jujutsu Kaisen » Sorti au Japon en décembre de l’année dernière et arrivant juste au coin de la rue dans les cinémas à travers les Amériques, la série acclamée par les fans aura une autre raison d’être excitée. L’animé « Jujutsu Kaisen » reviendra avec sa deuxième saison en 2023. Lors d’un événement scénique célébrant le succès de la préquelle d’anime « Jujutsu Kaisen 0 » de la part de Crunchyrollil a été confirmé que la deuxième saison est en préparation et qu’elle sera diffusée l’année prochaine.

Le panel de la grande annonce était composé de divers acteurs de la voix du film et de la série télévisée, y compris Junya Enok Oui Megumi Ogata, qui jouent respectivement la star de la série Yuji Itadori et la star de cinéma Yuta Okkotsu. Le panneau comprenait également Kana Hanizawaqui joue l’amie de Yuta, Rika Orimoto, Yuichi Nakamurala voix du personnage du film et de la série Satoru Gojo, et Takahiro Sakuraiqui exprime Suguru Geto.

De même, il a été confirmé que le étude MAPPA, responsable de l’animation de la dernière saison actuellement diffusée de » Attack On Titan », reviendra animer cette deuxième saison. De même, l’écrivain et illustrateur du manga, Gege Akutami, a dévoilé une nouvelle œuvre d’art du personnage Yuta Okkotsu, pour célébrer l’annonce de cette nouvelle série d’épisodes d’anime. Cette image a été publiée via le Twitter officiel de Jujutsu Kaisen.

la série manga « Jujutsu Kaisen » a fait ses débuts en 2018, écrit et illustré par Gege Akutami. L’histoire se déroule dans un monde où tous les êtres vivants produisent quelque chose appelé « l’énergie maudite ». Lorsque les gens émanent de cette énergie, ils créent des « malédictions », qui sont des êtres qui ne souhaitent que nuire à l’humanité. Yuji Itadori est un lycéen possédé par une puissante malédiction appelée Ryomen Sukuna. Itadori rejoint un groupe secret connu sous le nom de Jujutsu Sorcerers, des individus qui savent contrôler leur énergie maudite, qui se manifeste par des techniques maudites, des capacités qui leur sont propres.

Il a été récemment confirmé que le film « Jujutsu Kaisen 0 » sortira dans les salles d’Amérique latine, bien qu’aucune date précise n’ait encore été donnée.