La demande inhabituelle de Kirsten Dunst de le présenter

Curiosités

En 2020, deux décennies se sont écoulées depuis la première de l’un des films qui a marqué à jamais la carrière de l’actrice qui vient d’être nominée pour Le pouvoir du chien. Pour en faire partie, la production devait se conformer à une demande particulière.

©IMDBLe film est sorti en 2000.

Aucun film ou série n’a aussi bien montré le monde des femmes. pom pom girls comme l’a fait l’amener sur. Écrit par Jessica Bendera été porté au grand écran par Peyton Roseaudirecteur qui au fil du temps est devenu une partie de la Univers cinématographique Marvel (MCU) en tant que responsable des films de L’homme fourmi. Avec un modeste budget de 10 millions de dollars, le film en a rapporté plus de 90 et est devenu un classique du nouveau millénaire.

Protagonisée par Kirsten Dunst et Gabrielle Union, l’amener sur centré sur l’histoire de Les taureauxune équipe de cheerleading très prestigieuse, qui a fait carrière en volant les coups d’un autre groupe connu sous le nom de Trèfles. En découvrant cela, Torrance (Dunst) essaieront de mettre de côté les jeux sales et de construire une routine complètement originale qui leur permettra de montrer qu’ils sont toujours les meilleurs.

l’amener sur est venu en Amérique latine avec le titre de « Victoires volées » et à ce jour, il n’y a personne qui ait traversé son adolescence à cette époque et ne connaisse pas l’histoire. Une grande partie du succès était autant dans les prouesses athlétiques qui ont été présentées à l’écran que dans les différents chants qui l’ont rendu populaire. Les taureaux. Bien sûr, cela a également beaucoup aidé dustce que j’avais déjà fait Jumanji Oui Les vierges suicidésétait au casting.

Ce qui est curieux, c’est que faire partie de l’amener sur, dust Il a envoyé une clause très particulière par l’intermédiaire de son représentant. Sharon Lomofskyle chef décorateur du film, s’est entretenu avec Regarde qui j’ai trouvé et dit que le directeur de dust demandé que lors de la réflexion sur les costumes pour les pom-pom girls, certains soient choisis dans lesquels « elle avait l’air bien ». Le problème est que Lomofsky J’avais déjà pensé au rouge pour Les taureauxparce que cet animal « reflète » la colère, qui est généralement identifiée à cette couleur. « Heureusement, il avait l’air bien en rouge et noir, et c’est ainsi que les couleurs de Les taureaux”dit-elle soulagée.

La suite horrifique de Bring it on

Au fil des ans, l’amener sur Il y avait plusieurs suites qui n’étaient même pas au niveau de ce qu’était le premier film. Cela pourrait changer à partir de cette année, avec l’arrivée d’une proposition intéressante pour une nouvelle histoire de franchise. syfy fera la première du film Amenez-le : encouragez-le ou mourez, une histoire qui sera encadrée dans le genre de l’horreur. Le film se concentrera sur une équipe de pom pom girls qui pratique ses routines dans une salle de sport abandonnée, le soir du Halloween dans lequel ils commenceront bientôt à mourir un par un.

