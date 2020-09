How Tell Me Why me fait pleurer et rire au même moment – Chapitre 2

Peut-être que je devrais d’abord expliquer comment je fais Dis moi pourquoi jeux du tout. Et par là je ne veux pas dire sur quelle plateforme, mais dans quelles conditions. Alors avant de commencer le deuxième chapitre du nouveau jeu Dontnod plein d’anticipation et de curiosité et d’allumer mon PC, je me suis fabriqué un cacao, j’ai profité du début de l’automne avec du brouillard et de la pluie devant la fenêtre et enfilé des chaussettes épaisses.

Pourquoi cette humeur? Car le premier chapitre m’a tellement attiré dans un monde plein de bruits, d’éclairage fantastique et d’ambiances diurnes et une histoire si délicatement créée que je voulais rendre justice à la partie 2 avec le bon paramètre de jeu. Vous pouvez lire l’effet que cela a eu dans cette courte critique de l’épisode 2, totalement sans spoiler.

Casque allumé, dites-moi pourquoi allumé

Avec le titre Secrets de famille Le deuxième chapitre de «Dis-moi pourquoi» promettait de devenir plus impliqué et un peu plus émotionnel. L’histoire de Tyler et Allison reprenait déjà un peu plus vite à la fin du premier chapitre et rendait le passé familial un peu plus compliqué qu’on ne le pensait initialement. Soudainement, les souvenirs des jumeaux ont commencé à différer de plus en plus et les choses n’étaient plus ce qu’elles paraissaient autrefois. Puis le cliffhanger.

Grâce à notre préparation idéale avec une boisson chaude, les pieds au chaud et l’automne devant la porte, nos pensées sont rapidement revenues dans l’Alaska enneigé. Le paysage sonore magique du jeu avec un feu ouvert crépitant, des planchers grinçants et les portes qui claquent du vent nous ont permis de recommencer nettement plus facilement au chapitre 2 et nous ont récompensés avec une scène de coupe de premier ordre.

La première cinématique nous a immédiatement catapultés dans l’ambiance unique du jeu. © Microsoft / Dontnod

Tyler et Allison en tant qu’humanité personnifiée

La recherche de la solution à l’énigme consiste en fait en une petite partie de mini-jeux de type puzzle dans la deuxième partie de l’aventure de l’histoire. La plupart du temps, cependant, l’attention du joueur après les cinématiques est retrouvée à travers ses propres interactions et les choix que nous devons faire.

Cela m’a frappé pour la première fois de ne jamais avoir perçu à la fois Tyler et Ally comme des personnages clairement définis dans un jeu vidéo, mais plutôt comme de vraies personnes réelles avec des personnalités complètement individuelles et variées pour eux. je doivent soudainement prendre des décisions. C’est exactement ce qui rend un «Dis-moi pourquoi» particulièrement difficile, car ici la question du bien ou du mal ne se pose pas, mais plutôt: que représente cette personne?

Et croyez-moi: cette question est encore plus difficile à répondre dans un jeu avec tant de références à la protection de l’environnement, à la possession d’armes à feu, aux LGBTQ, aux origines culturelles qui coexistent avec un mode de vie conservateur. C’est pourquoi ces sujets vous hantent même après avoir quitté le jeu et que puis-je dire, sauf: Merci d’avoir créé cet effet – du moins pour moi.

Entre rire, pleurer et un œuf de Pâques Life is Strange

Bien que «Tell Me Why» traite de plusieurs sujets profondément sérieux et puisse déclencher émotionnellement grâce à sa richesse d’atmosphère et de relations interpersonnelles, les développeurs ont tissé l’humour de manière aussi appropriée, habile et intrusive que pour tout le reste du jeu. Et la blague ne provient que de la lecture facultative des entrées du tableau d’affichage. (Pourquoi y a-t-il autant de tableaux d’affichage à Délos?).

Donc, alors que je cache encore une larme sur le lien spécial entre les deux frères et sœurs ou des excuses acceptées, une réaction aussi spontanée et inhabituellement appropriée découle de l’un des personnages, ce qui enlève le poids du faux émotionnel et me fait rire. Comme si quelqu’un me serrait confortablement dans ses bras. Si alors l’oeuf de Pâques tant attendu pour la première partie de La vie est étrange quand “weirde publicité avec voyage dans le temps” est commenté, l’action peut se poursuivre d’une manière émotionnellement stabilisée.

Le voilà: l’œuf de Pâques Life is Strange que nous attendions. © Microsoft / Dontnod

Cette approche exacte de la construction d’une histoire, qui oscille entre la légèreté enfantine et la tension inquiétante, est très importante à mon avis dans les jeux avec une telle profondeur émotionnelle. Cela témoigne de la responsabilité que les développeurs de Dontnod ont assumée pour «Tell Me Why» et la nôtre Revue du 1er chapitre a déjà été décrit plus en détail par nous.

Et après?

Après que la fin a été étonnamment spontanée et douloureuse pour moi, je veux bien sûr savoir immédiatement comment cela va se passer. Les développeurs ont défini la fin du chapitre très intelligemment. De plus, je ne peux pas lâcher le sentiment que je l’ai mal foiré à un moment donné, car dans ma version finale du 2ème chapitre, Ally et Tyler n’étaient plus du tout d’accord.

Peut-être que je n’ai pas influencé la relation aussi positivement que je le pensais. Que le jeu veuille juste me laisser dans l’obscurité ou si j’ai sous-estimé ou même surestimé «Dites-moi pourquoi» dans certains mécanismes et scènes de jeu n’est montré que dans le troisième chapitre final, sur 10 septembre 2020 pour Xbox One, PC et Xbox Game Pass. Le cacao, les chaussettes douillettes et l’automne qui approche sont déjà prêts.

Dans ce fauteuil, je regarde attentivement les événements de «Tell Me Why» dans mon imagination. © Microsoft / Dontnod

Informations sur le motif de test: Le code de Tell Me Why, comprenant les trois chapitres, nous a été mis à notre disposition par l’éditeur Microsoft à des fins de test. Jusqu’à présent, cependant, nous n’avons joué que les 1er et 2ème chapitres pour que nos critiques restent aussi authentiques et sans spoiler que possible. On nous a également conseillé de ne pas inclure de spoilers dans notre examen sans avertissement. En outre, la fin de l’embargo se termine toujours par la publication des publications des chapitres respectifs. On nous a permis de souligner ce stéréotype Le transgenre est causé par un traumatisme N’a pas de fondement éprouvé et ne joue aucun rôle dans Tell Me Why. Pour plus d’informations, les développeurs se réfèrent à la FAQ du jeu.

