L’erreur historique inattendue de Bridgerton 2 passée inaperçue sur Netflix

Bridgerton est une série qui se déroule à Londres à l’époque de la régence et le fait parfaitement, à l’exception d’une erreur impardonnable. Le rencontrer!

Les séries périodiques doivent combiner une bonne mise en scène et une meilleure intrigue pour qu’elles fonctionnent. Et, sans aucun doute, l’un des rares à y parvenir est Bridgerton, qui est disponible sur Netflix et rencontre un succès total dans le monde entier. Avec deux saisons de huit épisodes chacune, la fiction basée sur les livres de Julia Quinn continue d’attirer les fans. En fait, il atteint un tel point qu’avec la première de sa deuxième édition, il est déjà devenu le strip le plus joué de son premier week-end à l’antenne.

En effet, la nouvelle série d’épisodes, qui portait sur la recherche de l’amour du vicomte Anthony, était tout aussi captivante que celle mettant en vedette Phoebe Dynevor et Régé-Jean Page dans la première partie de Bridgerton. Maintenant à la suite du livre le vicomte qui m’aimaitNetflix a de nouveau enchanté avec une histoire du genre romantique, mais en lui donnant une tournure totalement inattendue.

Cependant, il convient de noter que malgré le fait que Jonathan Bailey et Simone Ashley ont montré une chimie sans précédent devant les caméras et laissé les fans ravis, il y a quelque chose qu’ils n’ont pas aimé. Eh bien, comme on le sait, les fans de n’importe quelle production sont très rapides à trouver des erreurs, surtout lorsqu’il s’agit d’un produit vintage. Et bien sûr, Bridgerton ne pouvait pas être l’exception.

Récemment, on sait que non seulement Netflix, mais aussi Julia Quinn se sont trompées sur un fait historique. Dans la deuxième saison, l’un des personnages les plus emblématiques est Newton, le chien de Kate Sharma qui déteste Anthony. L’animal est le même que ceux que la reine de la série a dans son palais, il est donc associé à un chien digne d’être membre d’une famille de grande classe.

Quoi qu’il en soit, la vérité est que à l’époque de la London Regency, qui est l’époque à laquelle la série se déroule, il est impossible qu’un corgi ait existé, qui est la race à laquelle Newton appartient. Comme l’a expliqué l’experte en chiens, Stephanie Howard Smith, dans ces années « vous n’en trouverez probablement pas comme animal de compagnie dans le West End de Londres”. La découverte de l’historienne a eu lieu parce que, voyant l’importance que prenait l’animal dans les nouveaux épisodes, elle en est venue à penser que « je n’avais jamais vu un corgi mentionné dans aucune source du 18e ou du début du 19e siècle”.

En revanche, Howard Smith a précisé : «L’auteur des livres, Julia Quinn, reconnaît que les corgis n’ont été officiellement reconnus comme une race qu’un siècle plus tard.« . Puis il a ajouté: »Bridgerton il se déroule dans les années 1810. Les corgis n’apparaissent pas dans les annonces de chiens perdus dans les journaux londoniens de l’époque. Ils n’apparaissent pas dans les portraits d’animaux”. Et, pour clore, il a assuré que probablement à cette époque il n’y avait pas de corgis comme animaux de compagnie au Pays de Galles, mais que «cela ne veut pas dire que les ancêtres des corgis d’aujourd’hui n’ont pas vécu et gardé au Pays de Galles pendant cette période”.

