Metal Lords : le nouveau film du créateur de Game of Thrones

Si nous pensons à »Game of Thrones » une série épique pleine d’action, des chevaliers et des dragons vient à l’esprit, cependant, le co-créateur de la série DB Weiss semble vouloir s’éloigner de tout cela, et au lieu de rejoindre la préquelle de « Game of Thrones » qui est actuellement en production, il s’est allié avec Netflix pour créer un film de heavy metal au lycée appelé « Seigneurs du métal ».

L’histoire raconte la vie de Hunter, joué par Adrian Greensmith, un jeune fan de métal qui décide de former un groupe avec son meilleur ami Kevin. Bien que le genre métal ne soit pas très populaire dans leur école, ils décident de travailler avec Emily, une bassiste qui rejoint leur groupe et ils ont pour mission de participer à la Battle of the Bands.

Weiss, qui a écrit le film et travaille comme producteur aux côtés Greg Shapiroa révélé dans une interview qu’il prévoyait de faire « Metal Lords » avec Shapiro en 2010. Le projet a été suspendu lorsque Weiss s’est associé à David Benoff pour travailler sur « Game of Thrones », qui a créé l’une des séries les plus populaires de l’histoire de la télévision.

Pour cette seconde tentative de sortie de son film métal, il aura l’aide du réalisateur Pierre Solletqui a travaillé sur d’autres films sur le thème des adolescents et dirigera ce nouveau film.

Beaucoup penseront qu’après l’intrigue épique et le grand effort qu’il a fallu pour porter la série »Game of Thrones », »Metal Lords » sera comme prendre des vacances pour Weiss, puisque c’est un film qu’il a déjà pensé depuis longtemps, sa production a été très rapide.

Weiss a parlé avec émotion de son jeune casting et de la différence qu’il ressentait de retourner travailler sur des histoires plus réalistes après avoir vécu mentalement au pays de Westeros pendant si longtemps. Comme Weiss l’a expliqué :

« Plus quelque chose est ancré, plus il s’agit d’êtres humains au centre … Ils ont vraiment tenu cette partie du film ensemble d’une manière qui m’a été incroyablement impressionnante. »

« Metal Lords » arrive sur Netflix le 8 avril 2022.