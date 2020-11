Test de l’Acer Nitro 5: cet ordinateur portable de jeu à petit budget ne cesse de s’améliorer

Nous sommes depuis longtemps fans de la gamme d’ordinateurs portables de jeu Nitro 5 abordables d’Acer. Cette nouvelle entrée de la série, à seulement 670 € chez Best Buy, augmente la mise avec des performances de processeur époustouflantes et une grande autonomie de la batterie.

Notez qu’elle conserve la même carte graphique GTX 1650 que celle que nous avons vue dans un modèle similaire l’année dernière, alors ne vous attendez pas à un traçage de rayons ou à des fréquences d’images bien supérieures à 60 ips environ. Mais avec son système de refroidissement remanié et son processeur Ryzen série 4000, le Nitro 5 mis à jour parvient à tirer le maximum de ses performances de sa puissance GPU limitée, ce qui en fait un choix attrayant pour les joueurs à petit budget.

Configuration

Acer propose une grande variété de configurations Nitro 5, avec des modèles équipés de processeurs Intel (Whiskey et Comet Lake) de 9e et 10e génération ou de processeurs AMD Ryzen 3000 et 4000; et GPU GTX 1650, GTX 1650 Ti ou RTX 2060. La variante la moins chère de Nitro 5 comprend un processeur quadricœur Core i5-9300H, une carte graphique GTX 1650, 8 Go de RAM et un disque SSD de 256 Go, tandis que le système le plus cher est livré avec un Core i7-9750H hexa-core Processeur, un GPU RTX 2060, 16 Go de RAM et un SSD plus spacieux de 512 Go.

Notre unité d’examen Nitro 5 (AN515-44-R99Q) présente les spécifications suivantes:

CPU: AMD Ryzen 5 4600H à six cœurs

AMD Ryzen 5 4600H à six cœurs Mémoire: 8 Go de DDR4 à 3200 MHz (extensible à 32 Go)

8 Go de DDR4 à 3200 MHz (extensible à 32 Go) Graphique: Nvidia GTX 1650 avec 4 Go de VRAM GDDR5 dédiés

Nvidia GTX 1650 avec 4 Go de VRAM GDDR5 dédiés Espace de rangement: 256 Go PCIe NVMe (plus un deuxième emplacement PCIe et une baie de disque dur 2,5 pouces)

256 Go PCIe NVMe (plus un deuxième emplacement PCIe et une baie de disque dur 2,5 pouces) Afficher: Écran IPS Full HD (1920 x 1080) de 15,6 pouces, taux de rafraîchissement de 60 Hz

Écran IPS Full HD (1920 x 1080) de 15,6 pouces, taux de rafraîchissement de 60 Hz Webcam: 720p SHDR

720p SHDR Connectivité: 1 x USB SuperSpeed ​​10 Gbps Type-C, 2 x USB SuperSpeed ​​10 Gbps Type-A (une avec charge hors tension), 1 x USB SuperSpeed ​​5 Gbps Type-A, HDMI 2.0, Ethernet, prise audio combo

1 x USB SuperSpeed ​​10 Gbps Type-C, 2 x USB SuperSpeed ​​10 Gbps Type-A (une avec charge hors tension), 1 x USB SuperSpeed ​​5 Gbps Type-A, HDMI 2.0, Ethernet, prise audio combo La mise en réseau: Wi-Fi 6, Killer Gigabit ethernet E2600, Bluetooth 5.0

Wi-Fi 6, Killer Gigabit ethernet E2600, Bluetooth 5.0 Biométrie: Aucun

Aucun Capacité de la batterie: 57,5 wattheures

57,5 wattheures Dimensions: 14,3 x 10 x 1 pouces

14,3 x 10 x 1 pouces Poids: 4,7 livres (mesurées), bloc d’alimentation de 1 livre

La conclusion rapide de la liste des spécifications du Nitro 5 est qu’il s’agit d’un ordinateur portable de jeu à petit budget, avec (sur papier) suffisamment de puissance GPU pour exécuter la plupart des jeux AAA à ou près de 60 fps, une fois que vous avez modifié les paramètres graphiques. Le processeur hexa-core Ryzen 5 série 4000 devrait déchirer les activités gourmandes en ressources processeur telles que l’encodage vidéo ou le crunching de base de données. Alors que les 8 Go de RAM ne sont suffisants qu’en termes de multitâche, vous pouvez mettre à niveau la RAM jusqu’à 32 Go. Nous allons plonger dans les performances réelles du Nitro 5 dans un instant.

Le disque SSD de 256 Go du Nitro 5 est décidément à l’étroit en matière de jeux. Heureusement, le système est livré avec des ports SuperSpeed ​​10Gbps Type-C et Type-A, idéaux pour connecter un stockage externe rapide. Vous pouvez également mettre à niveau le stockage interne du Nitro 5 à l’aide de l’emplacement PCIe disponible ou de la baie de disque dur 2,5 pouces vide.

L’écran Full HD de 15,6 pouces est spacieux mais limité à un taux de rafraîchissement de 60 Hz (il existe des versions plus chères du Nitro 5 avec des écrans de 120 Hz et 144 Hz). Les fonctionnalités réseau du Nitro 5 sont plus impressionnantes, notamment un port Ethernet Gigabit et une connexion Wi-Fi 6 de pointe, ce qui signifie que vous serez en mesure de tirer le maximum de débit des derniers routeurs de jeu.

Conception

Gros, encombrant et lourd: c’est à peu près le nom du jeu en ce qui concerne les ordinateurs portables de jeu, et le Nitro 5 ne fait pas exception. En faisant pencher la balance à 4,7 livres (ou 5,7 livres si vous incluez l’adaptateur secteur de 135 watts), le Nitro 5 de 15,6 pouces d’épaisseur est aussi lourd qu’il y paraît. Cela dit, Acer (comme il l’a fait avec les modèles précédents) a fait de son mieux pour donner à la coque du Nitro 5 une apparence mince et effilée.

Ben Patterson / IDG L’Acer Nitro 5 de cette année dispose de quatre évents de refroidissement repensés pour optimiser les performances thermiques jusqu’à 25%.

Bien que le Nitro 5 de cette année ressemble plus ou moins aux itérations précédentes, il existe quelques différences clés. Pour commencer, la charnière du Nitro 5 est maintenant noire plutôt que marron, ce qui signifie que la coque est maintenant presque entièrement noire, à part les évents de refroidissement rouge vif à l’arrière.

En parlant d’évents, les derniers modèles Nitro 5 disposent de quatre évents de refroidissement réaménagés (deux à l’arrière et un de chaque côté) conçus pour augmenter les performances thermiques de l’ordinateur portable jusqu’à 25% par rapport aux configurations de l’année dernière.

Le Nitro 5 est également livré avec l’application NitroSense d’Acer, qui vous permet de modifier les plans d’alimentation de l’ordinateur portable ainsi que de bricoler les ventilateurs de refroidissement. Vous pouvez personnaliser manuellement les rotations des ventilateurs ou activer CoolBoost, un paramètre qui augmente intelligemment la vitesse maximale du ventilateur et peut aider à optimiser le refroidissement du processeur et du GPU jusqu’à 9%. Nous avons essayé d’activer le mode CoolBoost et de basculer le plan d’alimentation du Nitro 5 en mode Haute performance lors de nos tests de jeu, et nous vous informerons des résultats plus tard dans la revue.

Afficher

L’écran de 15,6 pouces, 1920 x 1080 du Nitro 5 est flanqué d’une paire de cadres minces de 0,28 pouce, tandis que les cadres en haut et en bas de l’écran sont un peu plus volumineux. Dans l’ensemble, Acer affirme que le nouveau Nitro 5 a un ratio écran / corps de 80%. Lors de mes tests dans le monde réel, l’écran avait l’air suffisamment spacieux compte tenu de la taille de l’ordinateur portable.

Comme nous l’avons noté précédemment, Acer propose des modèles Nitro 5 plus chers avec des écrans 120 Hz et 144 MHz, mais la version que nous avons testée est limitée à un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Cela signifie que vous pouvez vous attendre à une déchirure de l’écran si vous obtenez des fréquences d’images au nord de 60 ips et que vous avez désactivé la synchronisation.

Ben Patterson / IDG Nous avons vu des preuves de saignement d’écran sur l’écran de 15,6 pouces du Nitro 5, en particulier près du haut du panneau.

Évalué pour 300 nits (ou candelas) de luminosité, l’écran de 15,6 pouces du Nitro 5 utilise la technologie IPS (In-plane Switch) pour améliorer les angles de vision. Les résultats sont à peu près conformes aux attentes, le panneau ne s’assombrissant que légèrement lorsqu’il est vu de côté, en haut ou en bas. J’ai cependant noté un petit saignement d’écran près du haut de l’écran sur mon unité d’examen, en dessous et légèrement à droite de la webcam. Le saignement de l’écran n’était jamais gênant pendant les moments furieux du jeu, mais je l’ai remarqué pendant les scènes sombres dans les vidéos et les jeux, en particulier dans Destin 2, quand mon vaisseau était en orbite.

Clavier, trackpad, haut-parleurs et webcam

J’ai été très satisfait du clavier vif du Nitro 5, qui est livré avec un pavé numérique à 10 touches, une distance de déplacement généreuse de 1,6 mm et une bosse tactile satisfaisante lors de l’actionnement des touches. Les joueurs qui préfèrent que leurs doigts flottent sur le clavier peuvent préférer une sensation plus douce et plus linéaire aux touches, mais personnellement, je préfère l’approche plus cahoteuse du Nitro 5.

Ben Patterson / IDG Le clavier rétroéclairé rouge du Nitro 5 offre une généreuse distance de déplacement de 1,6 mm, ainsi que les touches W, A, S, D et fléchées.

Alors que les modèles Nitro 5 plus chers disposent d’un rétroéclairage du clavier à quatre zones, notre unité d’examen est livrée avec un rétroéclairage rouge uniforme. Il convient également de noter les touches WASD en surbrillance, tandis qu’une touche de raccourci en surbrillance lance l’application de gestion thermique NitroSense que nous avons mentionnée précédemment. Une plainte est que les boutons de volume partagent de l’espace avec les touches fléchées haut et bas, ce qui signifie que vous devrez maintenir la touche de fonction pour régler le son.

Le trackpad du Nitro 5 se trouve directement sous la barre d’espace et quelque peu à gauche du centre du châssis. Lorsque je jouais sur le Nitro 5, je ne touchais généralement pas du tout au trackpad, optant plutôt pour une souris ou un contrôleur. Cela dit, lorsque j’ai utilisé le trackpad pour les tâches quotidiennes de l’ordinateur, j’ai trouvé qu’il faisait le travail et évitait les fausses entrées.

Les haut-parleurs stéréo descendants du Nitro 5 sont augmentés par l’audio DTS: X Ultra basé sur des objets, et les résultats sont, bien, OK. Oui, je pouvais entendre des signaux surround virtuels meilleurs que la moyenne des petits haut-parleurs du Nitro 5, mais le son global était encore un peu mince et manquait de basses. Sans surprise, vous ferez beaucoup mieux en utilisant des écouteurs ou des haut-parleurs externes, et oui, l’audio DTS: X Ultra sonne plutôt bien lorsqu’il est acheminé via une paire de boîtes de jeu décentes.

La webcam 720p du Nitro 5 capture une vidéo à 30 ips relativement fluide, même si elle est un peu délavée et granuleuse. Acer dit que la webcam offre une imagerie SHDR (super high dynamic range), et je vais leur croire sur parole, mais je n’ai pas trouvé les images de la webcam particulièrement vives. C’est bien pour une réunion Zoom avec le bureau, mais vous voudrez probablement passer à une webcam externe pour votre chaîne Twitch.

Les ports

Le Nitro 5 est livré avec une solide collection de ports, y compris (sur le côté gauche) une paire de ports USB SuperSpeed ​​10 Gbs Type-A, un port Ethernet gigabit drop-jaw pour Internet filaire, une prise audio combo et une fente de sécurité pour ordinateur portable .

Ben Patterson / IDG Le côté gauche du Nitro 5 comprend une paire de ports USB SuperSpeed ​​10 Gbps Type-A, ainsi qu’un port Ethernet à mâchoire descendante et une prise audio combo.

Sur la droite se trouvent un port USB SuperSpeed ​​10Gbps Type-C, un port USB SuperSpeed ​​5Gbps Type-A et une interface HDMI 2.0 complète.

Ben Patterson / IDG Les ports du côté droit du Nitro 5 incluent USB SuperSpeed ​​10 Gbps Type-C, USB SuperSpeed ​​5 Gbps Type-A et une interface HDMI 2.0 complète.

C’est une gamme assez impressionnante de ports pour un ordinateur portable de jeu à petit budget comme celui-ci, en particulier le trio de ports USB rapides et l’interface Ethernet. Un lecteur de carte multimédia aurait été une bonne idée, mais son absence sur un ordinateur portable de jeu comme le Nitro 5 n’est pas un facteur décisif.

