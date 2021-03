Avatar 2: premier regard sur Michelle Yeoh et Giovanni Ribisi sur le plateau

Suivant Avatar récupérant à nouveau la couronne en tant que film le plus rentable de tous les temps, le producteur Jon Landau a maintenant partagé notre premier regard sur la légendaire actrice d’arts martiaux Michelle Yeoh dans la prochaine suite de science-fiction du réalisateur James Cameron, Avatar 2. Sous-titrant l’image, qui montre Yeoh démontrant ses compétences de combat au corps à corps avec le réalisateur, Landau écrit « Michelle Yeoh a occupé Jim entre les montages pendant le tournage d’Avatar 3! »

Bien qu’il ait été choisi comme scientifique humaine, le Dr Karina Mogue en 2019, c’est le premier que nous ayons vu Michelle Yeoh dans le film. Bien qu’elle montre à nouveau son penchant pour les arts martiaux dans la nouvelle image, puisqu’elle joue un scientifique, il n’y a aucune raison de penser que son rôle dans le film impliquera des combats, mais cela pourrait être un indice que les talents de son personnage le feront se trouvent au-delà du laboratoire …

L’acteur est également vu dans l’image Giovanni Ribisi, qui reprendra le rôle de l’administrateur d’entreprise quelque peu conflictuel de l’opération minière RDA, Parker Selfridge, du premier film. Bien que son rôle dans le reste de la franchise soit actuellement inconnu, il s’agit au moins d’une confirmation visuelle qu’il apparaîtra dans au moins l’une des suites à venir.

Le public attend depuis des années ces suivis, avec une production sur le Avatar les suites devraient se poursuivre pendant un certain temps encore alors que Cameron tourne les deux premiers dos à dos, suivi d’une production simultanée sur les deux Avatar 4 et Avatar 5. Le calendrier était si déroutant en fait que la star Kate Winslet était souvent confuse quant à la suite pour laquelle elle tournait. « J’ai perdu la trace de combien il [Cameron] fait à la fois », a déclaré l’actrice oscarisée.« J’en ai fait deux à la fois, en tandem avec lui. Tout mon travail était en 2018 … C’est une expérience extraordinaire. Vous entrez dans cet immense hangar à avions et tout est possible. Tu veux voler aujourd’hui? Vous voulez faire des combats à la lance sous l’eau? Bien sûr, nous le ferons. C’était merveilleux pour moi de faire partie d’une machine aussi bien huilée, avec d’aussi grands artistes et techniciens. «

Alors que les détails du tracé pour Avatar 2 rester enveloppé dans le secret, une chose que nous savons depuis le plus longtemps à propos du retour à Pandora est qu’il plongera dans les profondeurs et explorera le monde sous-marin mystérieux de la planète extraterrestre.

Landau a déjà révélé quelques détails concernant la direction de la Avatar suite disant: « Voici l’histoire de la famille Sully et ce que l’on fait pour garder leur famille ensemble. Jake et Neytiri ont une famille dans ce film, ils sont obligés de quitter leur maison, ils sortent et explorent les différentes régions de Pandora , y compris passer pas mal de temps sur l’eau, autour de l’eau, dans l’eau. Je pense, pourquoi les gens se tournent-ils vers le divertissement aujourd’hui, plus que jamais? Je pense que c’est pour s’échapper, pour échapper au monde dans lequel nous sommes , pour échapper aux autres pressions qu’ils subissent dans leur vie. «

Avatar 2 et Avatar 3 ont maintenant terminé le tournage principal et devraient sortir le 16 décembre 2022 et le 20 décembre 2024, respectivement. Avatar 4 et Avatar 5 devraient sortir le 18 décembre 2026 et le 22 décembre 2028. Cela nous vient du compte Instagram officiel de Jon Landau.

